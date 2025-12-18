Капремонт-2026: в Самарской области обновят более 1260 многоэтажек

В 2026 г. в Самарской области в план по капитальному ремонту включены 1264 многоквартирных домов, в прошлом году было отремонтировано 1248 МКД.
Для обеспечения качества работ и своевременного выполнения обязательств перед жителями с 1 января скорректирован минимальный размер взноса на капремонт. Главная задача — гарантировать, что каждый дом, включенный в программу, будет отремонтирован качественно, с использованием современных материалов и в запланированные сроки.
Тариф для МКД до пяти этажей составит — 11,93 руб., для МКД с этажностью шесть этажей и выше — 13,73 рублей. Размер взноса рассчитывается согласно методическим рекомендациям на основе трех параметров: оценки общей потребности в средствах на капремонт, доступности минимального размера взноса для граждан, достаточности средств для выполнения региональной программы, исходя из устанавливаемого минимального размера взноса.
Это решение правительства Самарской области позволит синхронизировать финансовые возможности программы капитального ремонта с реальной стоимостью работ, которая, как и цены на все товары и услуги в экономике, подвержена инфляции. Корректировка взноса — ключевое условие для выполнения масштабных планов по обновлению кровель, фасадов, инженерных систем и лифтового оборудования.
"Наша общая цель — создать устойчивую и предсказуемую систему, где каждый житель понимает, когда и как будет отремонтирован его дом. Важно, чтобы собственники были уверены в качестве работ. Регулярное обновление жилого фонда — это не только комфорт, но и безопасность, и сохранение стоимости недвижимости для тысяч семей. Утвержденный тариф дает программе финансовую стабильность и позволяет подрядным организациям планировать долгосрочные работы, используя современные материалы и технологии", — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.
Важно, что для льготных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других) действуют компенсации в размере 50% на оплату взноса за капремонт. Изменение тарифа автоматически учтется при расчете субсидий, чтобы поддержка оставалась действенной. Параллельно усиливается контроль за расходованием средств и качеством работ.
"Совет жителей активно обсуждал этот вопрос. Да, увеличение взноса — всегда сложное решение. Но альтернатива — это растягивание сроков ремонта на годы и рост стоимости из-за инфляции. Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы очередь двигалась быстрее, а дома получали своевременное обновление. Это инвестиция в собственное комфортное и безопасное жилье", — отметил представитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских.
Информацию о сроках ремонта конкретного дома, а также о формировании и использовании средств можно получить в личном кабинете на официальном сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?