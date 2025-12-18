16+
Капремонт-2026: в Самарской области обновят более 1260 многоэтажек

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. в Самарской области в план по капитальному ремонту включены 1264 многоквартирных домов, в прошлом году было отремонтировано 1248 МКД.

Для обеспечения качества работ и своевременного выполнения обязательств перед жителями с 1 января скорректирован минимальный размер взноса на капремонт. Главная задача — гарантировать, что каждый дом, включенный в программу, будет отремонтирован качественно, с использованием современных материалов и в запланированные сроки.

Тариф для МКД до пяти этажей составит — 11,93 руб., для МКД с этажностью шесть этажей и выше — 13,73 рублей. Размер взноса рассчитывается согласно методическим рекомендациям на основе трех параметров: оценки общей потребности в средствах на капремонт, доступности минимального размера взноса для граждан, достаточности средств для выполнения региональной программы, исходя из устанавливаемого минимального размера взноса.

Это решение правительства Самарской области позволит синхронизировать финансовые возможности программы капитального ремонта с реальной стоимостью работ, которая, как и цены на все товары и услуги в экономике, подвержена инфляции. Корректировка взноса — ключевое условие для выполнения масштабных планов по обновлению кровель, фасадов, инженерных систем и лифтового оборудования.

"Наша общая цель — создать устойчивую и предсказуемую систему, где каждый житель понимает, когда и как будет отремонтирован его дом. Важно, чтобы собственники были уверены в качестве работ. Регулярное обновление жилого фонда — это не только комфорт, но и безопасность, и сохранение стоимости недвижимости для тысяч семей. Утвержденный тариф дает программе финансовую стабильность и позволяет подрядным организациям планировать долгосрочные работы, используя современные материалы и технологии", — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.

Важно, что для льготных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других) действуют компенсации в размере 50% на оплату взноса за капремонт. Изменение тарифа автоматически учтется при расчете субсидий, чтобы поддержка оставалась действенной. Параллельно усиливается контроль за расходованием средств и качеством работ.

"Совет жителей активно обсуждал этот вопрос. Да, увеличение взноса — всегда сложное решение. Но альтернатива — это растягивание сроков ремонта на годы и рост стоимости из-за инфляции. Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы очередь двигалась быстрее, а дома получали своевременное обновление. Это инвестиция в собственное комфортное и безопасное жилье", — отметил представитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских.

Информацию о сроках ремонта конкретного дома, а также о формировании и использовании средств можно получить в личном кабинете на официальном сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.

