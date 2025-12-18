Сотрудники "Т Плюс" отмечены наградами в канун профессионального праздника — Дня энергетика

В Самарском театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоялось чествование лучших энергетиков. В мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику, приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов и руководители энергетических предприятий региона.

Высокими наградами были отмечены специалисты, от чьего труда зависит комфорт и уют в домах горожан. Так, Почётной грамотой губернатора Самарской области был удостоен мастер Тольяттинских тепловых сетей Василий Дурнов. Свой трудовой путь на предприятии Василий Викторович начал в 1994 году. За это время под его руководством реализовано множество технических мероприятий, направленных на повышение надёжности теплоснабжения жителей Тольятти. В их числе автоматизация центральных тепловых пунктов Центрального и Комсомольского районов города, а также оборудования котельных № 4 и № 8.

Кроме того, благодарности губернатора Самарской области были вручены мастеру аварийно-восстановительной бригады Новокуйбышевских тепловых сетей Евгению Бушуеву, старшему мастеру по ремонту оборудования Безымянской отопительной котельной Сергею Кудрявцеву и аппаратчику химического цеха Сызранской ТЭЦ Елене Матвеевой.

"За тем комфортом, к которому мы привыкли, стоят люди. Сегодня свыше четырёх тысяч специалистов Самарского филиала ежедневно заботятся о том, чтобы в домах региона было тепло и шла горячая вода. День энергетика — особенный день, когда мы можем по-настоящему поблагодарить лучших из них. В этом году 386 работников всех наших предприятий будут отмечены заслуженными наградами — именно их труд создаёт уют в квартирах жителей региона", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.