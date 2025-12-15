На Мехзаводе образовались водопады из-за прорыва трубы: видео

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 декабря, в 7-м квартале поселка Мехзавод произошла коммунальное ЧП. По словам местных жителей, холодная вода затапливает дворы и дороги в районе пересечения ул. Банной и Московского шоссе.