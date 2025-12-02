Стартовало спецпредложение "Газпром межрегионгаз Самара" по погашению долгов за газ "В Новый год без долгов"

Срок проведения зимней платежной кампании ограничен. В декабре 2025 года при полном погашении задолженности по оплате газа, накопленные ранее пени будут ликвидированы, а абонент может стать обладателем полезного подарка.
Воспользоваться условиями спецпредложения могут все абоненты, которые в декабре 2025 года полностью погасят задолженность, образовавшуюся по состоянию на 01.12.2025. Льготная платежная кампания распространяется на оплату потребленного ресурса с учетом показаний индивидуальных приборов учета газа, переданных до 25.11.2025, госпошлину и оплату услуг по приостановлению и возобновлению подачи газа абонентам "Газпром газораспределение Самара". Напомним, услуга по отключению и подключению природного газа платная и осуществляется каждой газораспределительной компанией в своей зоне эксплуатационной ответственности.
Начисленные пени будут списаны автоматически в полном объеме. Итоги акции будут отражены в квитанциях за январь 2026 года.
Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.
"Наша традиционная программа лояльности "В Новый год без долгов" является мерой поддержки абонентов, которые по разным причинам накопили долги за газ. Условия платежной кампании меняются, но мы неизменно стараемся находить возможности и идем навстречу абонентам", — прокомментировала начальник отдела расчетов с населением "Газпром межрегионгаз Самара" Надежда Сураева.
Удобно заплатить за газ онлайн на официальном сайте компании "Газпром межрегионгаз Самара" без регистрации, без комиссии, без посещения клиентских центров.
Напомним, начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней. При отсутствии или только частичной оплате газа свыше 2 месяцев компания направляет потребителю предупреждение о долге и возможной приостановке оказания услуг.
