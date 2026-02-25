Грантовая поддержка "Татнефти" поможет благоустроить зону отдыха в Тольятти

В 2026 году "Татнефть" сделает значимый шаг в благоустройстве одного из самых популярных мест летнего отдыха тольяттинцев - пляжа "Волжский замок". Таким образом компания продолжает свою последовательную политику социальной ответственности и активного участия в развитии регионов присутствия.

Тольятти - город на Волге, и поэтому отдых на воде и рядом с водой всегда был и остается одним из самых любимых у горожан и гостей города. Сегодня на территории города функционируют четыре пляжа: "Волжский замок", "Итальянский", пляж на первой очереди Набережной Автозаводского района (без зоны купания) и пляж "Новая волна".

В последние годы в Тольятти реализуются меры по приведению пляжных территорий в нормативное состояние и созданию комфортной, безопасной среды для отдыха.

В 2025 году по инициативе главы города Ильи Сухих и при участии химических предприятий были выполнены подготовительные работы и разработана концепция благоустройства и развития территории общего пользования - городского пляжа "Волжский замок".

Администрация Тольятти совместно с ООО "Тольяттикаучук" подали заявку на ежегодный конкурс грантов Компании "Татнефть" - на реализацию первого этапа проекта "Создание общественного пространства для купания и отдыха горожан на территории городского пляжа "Волжский замок". Общий объем финансирования первого этапа составит более 40 млн рублей.

В декабре 2025 года "Татнефть" подвела итоги пятого конкурса грантов "На благо людей". Проект стал победителем в целевой программе "Озеленение территорий, создание общественных пространств". Размер софинансирования составит 14 млн рублей.

Средства от полученного гранта пойдут на обустройство и облагораживание пляжа, где будут созданы все необходимые условия для комфортного отдыха (детская площадка, тренажеры, скамейки, качели и т.д.).

Юрий Морозов, генеральный директор ООО "Тольяттикаучук", отметил, что этот объект станет местом притяжения для горожан и гостей, превратится в популярное место для отдыха и будет символом стремления "Татнефти" по созданию комфортной городской среды.

Срок реализации первого этапа проекта - с февраля по май 2026 года. В дальнейшем развитие территории предусматривает ремонт подъездной дороги, строительство экопарковки на 140 машин, а также обновление формата работы операторов общественного питания и проката.

Глава города Илья Сухих подчеркнул, что "Тольяттикаучук" - надежный стратегический партнер муниципалитета, помогающий воплощать различные социально значимые проекты.

"Благодаря грантовому конкурсу "На благо людей" уже провели модернизацию музейных пространств, отремонтировали объекты спорта, учреждения образования, переоснастили медучреждения, создаем современную инфраструктуру для занятий физической культурой, - перечислил мэр. - Рад, что коллеги поддержали еще одну нашу инициативу - благоустройство пляжа. Это уже 34-й проект, который воплотят в Тольятти с участием гранта компании. Уверен, что его поэтапная реализация позволит нам создать комфортное многофункциональное пространство для удобного, активного и безопасного пляжного отдыха".