В Самаре при поддержке "Роснефти" состоялся ледовый фестиваль "Мы вместе!"

При поддержке дочерних предприятий НК "Роснефть" в Самаре состоялся фестиваль танцев на льду "Мы вместе!", приуроченный к Году единства народов России. Гости мероприятия познакомились с многообразием национальных традиций и танцев народов, проживающих в регионе.

В ледовом представлении на центральной площади города юные спортсмены по фигурному и синхронному катанию исполнили хореографические номера под фольклорные композиции народов России. Призеры спортивных состязаний региона продемонстрировали отточенную технику и артистизм.

Для всех желающих самарские тренеры провели мастер-класс по фигурному катанию. Любители коньков могли освоить базовые элементы фигурного катания — азы скольжения, торможения и поворотов.

Кульминацией праздника стал "Хоровод дружбы" — сотни участников фестиваля взялись за руки, символизируя единство народов нашей страны. Помимо спортивной программы была организована познавательная викторина "Энциклопедия родного края". На протяжении всего мероприятия работал фудтрак "Зерно", предлагая посетителям согревающий кофе и свежую выпечку, представляющую кухни разных народов.

Поддержка проектов сохранения национальной культуры в регионах России — одно из значимых направлений социальной политики "Роснефти". Компания и её дочерние предприятия в регионах своей деятельности реализуют множество социальных программ, направленных на поддержку традиционного уклада жизни коренных народов, развитие образовательных инициатив и воспитание патриотизма у молодого поколения.