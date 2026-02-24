Самарские приставы уничтожили более 300 пачек сигарет без акцизных марок

Судебные приставы Самарской области передали на уничтожение свыше 300 пачек табачной продукции не имеющей акцизных марок, передает пресс-служба УФССП по региону.
В отделении судебных приставов Хворостянского района на исполнении находилось исполнительное производство в отношении индивидуальной предпринимательницы, осуществлявшей реализацию табачной продукции, не имеющей акцизных марок РФ.
За продажу сигарет без требуемой маркировки владелицу торговой точки привлекли к административной ответственности по статье "Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации".
Сигареты конфисковал суд.
"В рамках исполнительных производств сотрудник службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акт изъятия 372 пачек сигарет. Не имеющую маркировки табачную продукцию передали в Росалкогольтабакконтроль для последующего уничтожения", - отмечается в сообщении.
