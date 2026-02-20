В СОУНБ пройдет расширенное заседание Аксаковского комитета Самарской области

Главной темой встречи станет обсуждение актуальных вопросов популяризации наследия и сохранения памяти семьи Аксаковых, внесшей неоценимый вклад в историю и культуру Самарского края.

Заседание состоится 24 февраля, в 12:00, в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках книжно-иллюстративной выставки "Созидатели и обыватели", приуроченной к 175-летию Самарской губернии.

В работе комитета примут участие ведущие исследователи и краеведы региона, изучающие наследие семьи Аксаковых. Среди спикеров Павел Коровин, председатель Аксаковского комитета Самарской области, Александр Завальный, главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, Людмила Ересько, главный библиограф информационно-библиографического отдела СОУНБ.

Участники заседания рассмотрят планы по увековечению памяти семьи Аксаковых, чья деятельность оставила богатый культурный и исторический след в истории региона. Особое внимание уделят предстоящему 235-летию со дня рождения всемирно известного писателя Сергея Аксакова, отца седьмого самарского губернатора.

Во время мероприятия для всех желающих будет организована уникальная возможность познакомиться с книжными реликвиями. В выставочном зале отдела редких книг СОУНБ представят уникальные издания и документы. Среди них десятки книг и брошюр, связанных с жизнью и деятельностью Г. С. Аксакова и его отца С. Т. Аксакова, а также материалы, отражающие работу Аксаковской комиссии Самарской губернии в 1907–1909 годы. Из представленных документальных реликвий можно выделить памятную надпись, посвященную Сергею Аксакову (из юбилейного издания Самарского дворянства (1791–1859 гг.), книгу "Детские годы Багрова-внука" с автографом писателя и другие раритетные издания.