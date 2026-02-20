Региональное Отделение СФР за год выдало федеральным льготникам более 4 тыс. путевок

Отделение Социального фонда России по Самарской области предоставляет федеральным льготникам положенные им социальные услуги в полном объеме.

В 2025 г. фонд обеспечил путевками 4 279 граждан льготных категорий, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи при наличии медицинских показаний и сохраненного набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения.

Одновременно с путевкой льготникам выдавали специальные талоны или именные направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на междугородном транспорте. Гражданам с инвалидностью I группы и детям-инвалидам дополнительно предоставляли вторую путевку и бесплатный проезд для сопровождающего.

"Право на бесплатную путевку в санаторий сохраняется за льготниками, если они не отказались от данного набора услуг. В то же время наше отделение делает все возможное, чтобы эта поддержка была доступна всем нуждающимся при наличии показаний и справки № 070/у", — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Самарской области Николай Просвиркин.

Лечение проводилось в санаториях, с которыми отделение заключило государственные контракты. В 2026 г. это санатории: "Красная Глинка", "Фрунзенец" и медицинская компания "Реавиз" в Самаре. Стандартная продолжительность курса санаторно-курортного лечения составляла 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для граждан с последствиями травм и заболеваниями — от 24 до 42 дней в зависимости от медицинских показаний.

Отделение СФР по Самарской области информирует, что для получения путевки необходимо подать заявление (через портал Госуслуг, МФЦ, клиентскую службу или по почте) и приложить справку № 070/у от лечащего врача.

С возникшими вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.