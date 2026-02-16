16+
Соцподдержка Общество

День дарения книг сотрудники КНПЗ отметили вместе с воспитанниками самарского интерната

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В День дарения книг волонтёры Куйбышевского НПЗ посетили воспитанников самарской школы-интерната № 136 и передали им подарки — несколько десятков детских книжек. Хрестоматии, энциклопедии, сказки и даже детские детективы — все эти книги имеют шанс стать лучшими друзьями мальчишек и девчонок.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Какой же праздник без оживших книжных героев? Сергей Надолинский, заводчанин и активный участник благотворительных проектов КНПЗ, на это раз перевоплотился в известного всем детям "очкарика" — Знайку. Он расспросил ребят об их любимых персонажах и прочитал вслух несколько страниц из знаменитых произведений.

По словам педагогов, книги для особенных детей — не просто развлечение, это инструмент познания мира, способ общения и даже терапия. Поэтому никакие электронные гаджеты не смогут заменить настоящие детские сокровища — книги, изданные на бумаге.

