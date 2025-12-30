Сотрудники "Тольяттиазота" посетили детский дом Тольятти и вручили подарки

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" ТОАЗ исполнил мечты воспитанников центра "Единство" г. о. Тольятти. Подарки от сотрудников предприятия получили 85 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Торжественная церемония вручения новогодних подарков с участием Деда Мороза и Снегурочки — сотрудников "Тольяттиазота" — состоялась накануне зимних каникул. Сначала для детей была продемонстрирована новая серия мультфильма "Приключения Толика Азотова", посвященная Новому году и вовлекающая в изучение науки химии.

Далее в ходе мероприятия воспитанники центра получили из рук доброго волшебника долгожданные самокаты, велосипеды, роликовые коньки, именную спортивную форму, футбольные мячи и современные гаджеты. Самыми необычными подарками стали удочка, гитара и сертификат в книжный магазин.

Для подростков, которые уже скоро покинут стены детского учреждения и вступят в самостоятельную жизнь, были подготовлены подарочные сертификаты одного из популярных маркетплейсов. С их помощью подростки смогут приобрести предметы первой необходимости для обустройства своего первого жилья. Среди награжденных оказался Данила Юртов, полуфиналист вокального шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ, который продолжает заниматься творчеством.

Завершился праздник танцевальными и вокальными номерами от воспитанников детского дома.

В настоящее время в "Единстве" живут дети и подростки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей. "Тольяттиазот" уже несколько лет оказывает центру различную поддержку — проводит интерактивные встречи, профориентационные мероприятия, а также приглашает на представления в ведомственный Дворец культуры.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Акция "Елка желаний" на "Тольяттиазоте" была проведена впервые. Это большой социально значимый проект, который объединил сотрудников Компании в желании проявить заботу и помочь детям. Коллективы цехов и подразделений оперативно откликнулись на возможность исполнить детскую мечту и начать Новый год с добрых дел, венчающих успехом все начинания. Безусловно, зародившаяся добрая традиция будет продолжена".