16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку С 1 января в Самаре начнет работу автобусный маршрут до агропарка Восстановлено движение транспорта в Самарской области на подъезде к Оренбургу Расписание электричек изменится в новогодние праздники в Самарской области Дороги Самарской области после снегопада расчищают почти 400 машин

Общество

Сотрудники "Тольяттиазота" посетили детский дом Тольятти и вручили подарки

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 218
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" ТОАЗ исполнил мечты воспитанников центра "Единство" г. о. Тольятти. Подарки от сотрудников предприятия получили 85 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Торжественная церемония вручения новогодних подарков с участием Деда Мороза и Снегурочки — сотрудников "Тольяттиазота" — состоялась накануне зимних каникул. Сначала для детей была продемонстрирована новая серия мультфильма "Приключения Толика Азотова", посвященная Новому году и вовлекающая в изучение науки химии.

Далее в ходе мероприятия воспитанники центра получили из рук доброго волшебника долгожданные самокаты, велосипеды, роликовые коньки, именную спортивную форму, футбольные мячи и современные гаджеты. Самыми необычными подарками стали удочка, гитара и сертификат в книжный магазин.

Для подростков, которые уже скоро покинут стены детского учреждения и вступят в самостоятельную жизнь, были подготовлены подарочные сертификаты одного из популярных маркетплейсов. С их помощью подростки смогут приобрести предметы первой необходимости для обустройства своего первого жилья. Среди награжденных оказался Данила Юртов, полуфиналист вокального шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ, который продолжает заниматься творчеством.

Завершился праздник танцевальными и вокальными номерами от воспитанников детского дома.

В настоящее время в "Единстве" живут дети и подростки, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей. "Тольяттиазот" уже несколько лет оказывает центру различную поддержку — проводит интерактивные встречи, профориентационные мероприятия, а также приглашает на представления в ведомственный Дворец культуры.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Акция "Елка желаний" на "Тольяттиазоте" была проведена впервые. Это большой социально значимый проект, который объединил сотрудников Компании в желании проявить заботу и помочь детям. Коллективы цехов и подразделений оперативно откликнулись на возможность исполнить детскую мечту и начать Новый год с добрых дел, венчающих успехом все начинания. Безусловно, зародившаяся добрая традиция будет продолжена".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4