В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в Приволжском УГМС. По словам синоптиков, до конца суток 14 февраля местами в регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
Синоптики предупредили самарцев о сильном гололеде
САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.