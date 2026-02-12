В Самаре подвели итоги работы Российского государственного архива

В среду, 11 февраля, состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в Самаре (РГА в Самаре). На мероприятии подвели итоги работы архива за 2025 г. и определил задачи на текущий год и ближайшую перспективу.
Российский государственный архив в Самаре является уникальным центром хранения документов по истории отечественной науки и техники в области промышленности, строительства, транспорта, связи, изобретательства, а также документов федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Самарской области.
Участниками заседания стали заместитель руководителя Федерального архивного агентства Алексей Серегин и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Алексей Серегин высоко оценил деятельность архива и предложил ряд мер по повышению эффективности его работы, включая развитие выставочной деятельности и проведение просветительских мероприятий среди молодежи.
Выступивший на заседании врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков подчеркнул важность сотрудничества регионального министерства с Российским государственным архивом в рамках ежегодного историко-архивного форума "Память о прошлом" и издания научного альманаха "Самарский архивист". Врио министра обозначил перспективы дальнейшего взаимодействия в контексте инициативы президента России Владимира Путина о проведении Десятилетия науки и технологий и Года единства народов.
"Особое внимание уделяется ознакомлению молодежи с объективной информацией о научно-технических достижениях нашей страны и региона. Мы планируем активно привлекать Совет молодых ученых и специалистов Самарской области, студенческие научные общества к этому процессу", — сказал Марк Шлеенков.
По итогам мероприятия сотрудники архива получили благодарности от Министерства науки и высшего образования.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.