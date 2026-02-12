В Самаре подвели итоги работы Российского государственного архива

В среду, 11 февраля, состоялось расширенное заседание дирекции Российского государственного архива в Самаре (РГА в Самаре). На мероприятии подвели итоги работы архива за 2025 г. и определил задачи на текущий год и ближайшую перспективу.

Российский государственный архив в Самаре является уникальным центром хранения документов по истории отечественной науки и техники в области промышленности, строительства, транспорта, связи, изобретательства, а также документов федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Самарской области.

Участниками заседания стали заместитель руководителя Федерального архивного агентства Алексей Серегин и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Алексей Серегин высоко оценил деятельность архива и предложил ряд мер по повышению эффективности его работы, включая развитие выставочной деятельности и проведение просветительских мероприятий среди молодежи.

Выступивший на заседании врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков подчеркнул важность сотрудничества регионального министерства с Российским государственным архивом в рамках ежегодного историко-архивного форума "Память о прошлом" и издания научного альманаха "Самарский архивист". Врио министра обозначил перспективы дальнейшего взаимодействия в контексте инициативы президента России Владимира Путина о проведении Десятилетия науки и технологий и Года единства народов.

"Особое внимание уделяется ознакомлению молодежи с объективной информацией о научно-технических достижениях нашей страны и региона. Мы планируем активно привлекать Совет молодых ученых и специалистов Самарской области, студенческие научные общества к этому процессу", — сказал Марк Шлеенков.

По итогам мероприятия сотрудники архива получили благодарности от Министерства науки и высшего образования.