В Самаре пройдёт выставка для любителей животных "Уши. Лапы. Хвост"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 13 по 15 февраля 2026 года в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост". Масштабная экспозиция ждет гостей по адресу: выставочный центр "Экспо-Волга", ул. Мичурина, 23 А.

Посетители смогут ознакомиться с товарами для питомцев, посмотреть разнообразные шоу-программы, включая выставки собак, кошек, грызунов и экзотических животных, а также кинологические соревнования по спортивным дисциплинам: аджилити, ноузворк и обидиенс.

В рамках мероприятия будут организованы бесплатные консультации ветеринаров, кинологов и грумеров, открытые лекции, возможность познакомиться с ответственными питомниками и приютами, а также розыгрыши призов и акции от партнеров. Выставка станет ключевым событием для всех владельцев и любителей домашних животных в регионе.

