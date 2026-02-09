Реготделение СФР проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям Самарской области

В начале февраля Отделение СФР по Самарской области произвело индексацию ряда социальных и страховых выплат на 5,6%. Все повышения произвели в проактивном порядке. Для их получения гражданам не пришлось никуда обращаться или подавать заявление.

Наиболее обширную категорию выплат, проиндексированных с 1 февраля, составили ежемесячные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, лицам, которые были награждены знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Сталинграда", "Жителю осажденного Севастополя", а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, и другим федеральным льготникам. В феврале ЕДВ перечисленных граждан, как и многие другие пособия, выросла на 5,6%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Отделение СФР по Самарской области произвело перерасчет стоимости включенного в нее набора социальных услуг. Его новый размер составил 1825,25 рублей. Гражданин сам может выбрать, как именно он будет получать НСУ: полностью деньгами или частично. Изначально в натуральном виде набор предоставляется бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом к месту лечения и обратно.

Февральские повышения не обошли стороной и детские выплаты. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей проиндексировано до 10669,64 рублей. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка увеличилось до 28450,45 рублей. Для семей, которые усыновляют ребенка с инвалидностью или ребенка от восьми лет, единовременное пособие составило 217 384,58 рублей. Такая же сумма полагается при усыновлении нескольких детей — братьев и сестер.

Материнский капитал также был проиндексирован. Его размер на первого ребенка, рожденного с 2020 г., составил 728 921,90 рублей. Если же при рождении первого малыша сертификат родители не получали, при появлении второго положенная им сумма равна 963 243,17 рублей. В случае, если право на материнский капитал при рождении первенца уже возникало, при рождении второго ребенка семье полагается доплата в 234 321,27 рублей. Родителям, у которых на сертификате образовался остаток, была произведена индексация этих оставшихся средств.

Кроме того, в феврале, помимо социальных пособий, были проиндексированы и страховые выплаты, предназначенные работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты по таким случаям вырос до 163 596,34 рублей. Наибольшая сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составила 503 156,64 рублей. Самая высокая величина пособия при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания выросла до 125 789,16 руб. в месяц.

С вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.