Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Квартира у моря от "Пятёрочки" досталась жителю Ульяновской области

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Главный приз акции "Выиграйте квартиру у моря" от торговой сети "Пятёрочка" — однокомнатная квартира в Новороссийске — досталась жителю Дмитровграда Ульяновской области. Итоги акции сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Олег Моисеев решил участвовать, услышав информацию об акции по внутреннему радио в магазине. Признался, что с самого начала у него было внутреннее чувство удачи — как будто главный приз уже рядом. О выигрыше он узнал в дороге, и, по словам победителя, ему пришлось остановить машину, и несколько минут он просто пытался осознать случившееся. Первым делом мужчина позвонил маме — разделить радостную новость и эмоции, которые до сих пор не отпускают.

"Когда я увидел, что у квартиры есть балкон с видом на море, это очень откликнулось — сразу вспомнил поездку на юг с мамой. Хочется, чтобы это место стало нашим: уютный столик, два стула — и просто смотреть на море", — делится победитель акции.

Мужчина выиграл однокомнатную квартиру 43 кв. м с ремонтом в Новороссийске, в жилом комплексе "Аврора 2". По профессии он занят в строительной и ремонтной отрасли, поэтому к новой жилплощади относится по-особенному: отмечает, что может применить свой опыт и сделать пространство максимально удобным — начать хочет именно с балкона, который для него стал главным символом "квартиры у моря".

"Мы стремимся, чтобы наши гости получали приятные эмоции не только от покупок, но и от участия в проектах, которые делают повседневные походы в магазин ещё радостнее. Акция "Выиграйте квартиру у моря" — как раз про мечту, которая может стать реальностью. Мы рады, что главный приз нашёл своего владельца", — комментирует Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории "Юг" торговой сети "Пятёрочка".

Акция "Выиграйте квартиру у моря" проходила с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России. Для участия нужно было совершить покупку от 600 рублей в магазине "Пятёрочка" или через сервис "Пятёрочка Доставка" и зарегистрировать чек на сайте акции. Помимо главного приза, еженедельно разыгрывались сертификаты на доставку, а также на покупки техники и гаджетов.

Все подробности об акции, победителях и списки призов можно узнать на сайте.

