"Пятёрочка" поддержит 25 проектов — победителей конкурса "Отличные соседи"

Торговая сеть "Пятёрочка" окажет поддержку 25 социальным проектам, победившим во втором раунде Всероссийского конкурса "Отличные соседи", цель которого — поддержка инициатив местных сообществ и активных граждан. Все они получат грантовую поддержку на общую сумму 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

За период проведения второго этапа на конкурс было подано 177 заявок, 25 из которых стали победителями.

Лидером по количеству инициатив стал Приволжский федеральный округ — сразу 10 победных проектов. Далее следуют Северо-Западный и Центральный округа с четырьмя проектами в каждом, а также Сибирский (3 проекта), Южный (2 проекта), Уральский и Северо-Кавказский округа, представленные по одному проекту.

Среди тем, вдохновивших победителей, выделяются досуг и саморазвитие со смыслом (11 проектов), культура и традиции (6 проектов), охрана окружающей среды (5 проектов), забота о людях, нуждающихся в поддержке (4 проекта), спорт, здоровье, безопасность (2 проекта), помощь животным (1 проект).

Инициативы, меняющие жизнь местных сообществ

Каждая из поддержанных инициатив направлена на создание более комфортной и дружелюбной среды для жителей разных уголков России:

В посёлке Лысые Горы (Саратовская область) местные жители займутся созданием 50 кормушек и синичников, поддерживая птиц зимой. В рамках этого проекта также будут проведены лекции и мастер-классы.

В Ярославле владельцы домашних животных и волонтеры приютов будут изготавливать аксессуары из вторсырья для питомцев и получать полезные советы по уходу за ними.

В Омске будет организована серия лекций и мастер-классов, посвящённых правильной утилизации упаковки от медикаментов. В городе установят специальные контейнеры для сбора упаковок.

В Сызрани (Самарская область) откроется онлайн-платформа для фотолюбителей, на которой начинающие авторы смогут продемонстрировать свои работы. Также будет проведён региональный фотоконкурс в двух номинациях.

В Новокузнецке (Кемеровская область) воспитанники социально-реабилитационного центра проведут серию мастер-классов по мыловарению, чтобы вовлечь горожан в творческую деятельность и поделиться своими навыками.

Полный перечень проектов, поддержанных во втором раунде конкурса, доступен по ссылке. Все эти инициативы объединяют соседей, вдохновляют на совместные действия и помогают сделать жизнь в своих районах комфортнее и радостнее.

Третий, завершающий раунд конкурса начнется 27 января 2025 года и продлится до 19 февраля. Всего он включает три раунда, итоги подводятся после каждого из них. Подробная информация доступна на сайте.

Конкурс реализуется на базе программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой" в партнёрстве с благотворительными фондами "Добрый город Петербург", "Хорошие истории" и при поддержке фонда X5 Group "Выручаем".