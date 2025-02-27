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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В "Центрах местного сообщества" оздоровились более 100 тыс. россиян

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" на базе проекта "Центры местного сообщества" провела серию мероприятий, направленных на развитие и популяризацию здорового образа жизни — "Добрососедский ЗОЖ". С 20 января по 20 февраля 2025 года на территории магазинов "у дома" было проведено более 200 активностей в 39 регионах, в которых приняло участие более 100 тысяч человек. Ключевым партнёром выступило Всероссийское общественное движение "Волонтёры-медики".

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Как сообщили в пресс-службе ритейлера, проект "Добрососедский ЗОЖ" — часть программы "Пятёрочка с заботой", он создавался, чтобы объединить людей разных возрастов на пути к здоровому и активному образу жизни. Также проект направлен на формирование дружелюбной добрососедской атмосферы.

"Понятие здорового образа жизни знакомо практически каждому, но не многие понимают все его ключевые принципы и закономерности. На самом деле, ЗОЖ — это неотъемлемая часть повседневной жизни, и даже поход в магазин может быть осознанным и полезным для здоровья. Именно поэтому нам было важно выйти со своими знаниями и опытом на площадку, куда каждый день приходит множество самых разных людей! Мероприятия, проведённые волонтёрами-медиками совместно с "Центрами местного сообщества" в "Пятёрочке", для многих стали важным шагом на пути к здоровой и активной жизни", — рассказала Вараксина Полина, сотрудник Исполнительной дирекции ВОД "Волонтеры-медики".

В Сызрани прошёл масштабный ЗОЖ-фестиваль. Он включал в себя мастер-классы по фитнесу и зумбе, интерактивную лекцию от диетолога, зоны с настольными играми и эстафетами, тематические выставки и арт-площадку. Главной особенностью мероприятия стала уникальная "подкастная" для всех, кто хотел поделиться своими знаниями и обсудить важные вопросы на тему здорового образа жизни.

Благодаря поддержке Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) в Москве удалось собрать на площадке множество партнёров, которые провели для гостей танцевальные уроки по зумбе и джас-фанку, занятия по фейсфитнесу, спортивную игру "Петанк" и многое другое. Представители МИИН организовали серию кулинарных мастер-классов и рассказали участникам, как правильно выбирать полезные продукты для полноценного и сбалансированного питания.

"ЗОЖ — это не просто современный тренд, а ключ к долголетию и хорошему самочувствию. Регулярная физическая активность и сбалансированное питание помогают снизить риски серьезных заболеваний, замедлить процессы старения и чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Однако важно не только знать об этом, но и уметь применять принципы на практике. Запуская проект "Добрососедский ЗОЖ", мы стремились показать, что здоровые привычки доступны каждому и могут легко стать частью повседневной жизни. Для нас как крупнейшему продуктовому ритейлеру и социально ответственному бизнесу забота о здоровье нации является приоритетным направлением", — комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети "Пятёрочка" Алина Юхневич.

В посёлке Безенчук Самарской области для старшего поколения провели познавательное интерактивное мероприятие "Лови волну здоровья". Для жителей г. Бугульма (Татарстан) были организованы спортивные флешмобы, занятия на нейротренажере, полезные викторины и спортивный показ мод.

"Центры местного сообщества" (ЦМС) — проект торговой сети "Пятёрочка", который направлен на развитие культуры добрососедства и дает возможность реализовать социальные инициативы НКО, жителей районов и близлежащих домов. На данный момент к ЦМС подключены 5000 магазинов сети в 68 регионах страны.

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