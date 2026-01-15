"Подарок нужен каждому": "Пятёрочка" запускает новую акцию для покупателей

Торговая сеть "Пятёрочка" напоминает: новогодние праздники могут закончиться, а время подарков - нет. Зима продолжается, а вместе с ней и поводы радовать себя и близких. Для этого "Пятёрочка" запускает новую акцию "Подарок нужен каждому!", в которой покупки превращаются в гарантированные подарки.

Зима - это уют, тёплые встречи и добрые истории, к которым хочется возвращаться. В этом сезоне атмосферу волшебства усиливает и долгожданное продолжение любимого фильма - "Чебурашка 2". Образ самого душевного героя страны вдохновил "Пятёрочку" на создание коллекции подарков, которые вызывают улыбку, чувство заботы и ту самую искреннюю радость, знакомую с детства.

Принять участие в акции просто. Необходимо совершить покупку от 600 рублей в магазине или от 1200 рублей в "Пятёрочке Доставке", а затем зарегистрировать чек на сайте vitrina.5ka.ru. Каждый зарегистрированный чек приносит пять монет. Дополнительную валюту можно получить за покупку товаров партнеров - по одной монете за каждый продукт в чеке. Накопленные монеты обмениваются на гарантированные подарки - чем больше чеков, тем больше возможностей выбрать приятные и полезные сюрпризы.

В витрине подарков - мерч с изображением Чебурашки, который подойдёт и детям, и взрослым: уютные худи, плюшевые рюкзаки и шоперы, бутылки для напитков, кастомизированные подвесы и шнурки для телефонов, мягкие игрушки, теплые носки, а также настольные игры для семейных вечеров.

"Мы хотели напомнить, что подарки - это не только про праздники и даты в календаре, а про внимание и заботу, которые важны в любой день. Новая акция - это способ сказать спасибо нашим покупателям и подарить им тёплые эмоции вместе с привычными покупками", - комментирует Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории "Юг" торговой сети "Пятёрочка".

Акция "Подарок нужен каждому!" проходит с 13 января по 16 февраля 2026 года в магазинах "Пятёрочка" и сервисе "Пятёрочка.Доставка" по всей России, кроме Дальнего Востока. Подробную информацию и условия участия можно увидеть на сайте vitrina.5ka.ru.