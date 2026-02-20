16+
Для производителей Самарской области открылась "Школа ретейла"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре при поддержке регионального министерства промышленности и торговли стартовало обучение нового потока проекта "Школа ретейла" в формате торгово-закупочной сессии. Это платформа, где малый бизнес учится соответствовать требованиям федеральных торговых сетей, осваивая упаковку, документацию и объемы производства для выхода на полки супермаркетов.

В региональном центре "Мой бизнес" развернута выставка продукции местных производителей — обладателей знака качества "Самарский продукт": спортивное питание, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты и многое другое. Эти товары претендуют на места в крупных магазинах.

Пример успеха — самарская компания, начавшая с батончиков для спортсменов. Сегодня она производит витамины и БАДы на заводе в с. Лопатино, поставляя продукцию в аптечные сети и федеральным ритейлерам. Теперь осваивают сложные десерты и ищут новые полки.

"Когда общаешься с менеджерами по телефону или email, все часто уходит в корзину. А здесь с глазу на глаз мы обмениваемся прямыми контактами. Это дает реальный результат", — отзывается о "Школе ретейла" руководитель отдела продаж компании функционального и спортивного питания Денис Крымкин.

Спикеры "Школы ретейла" — представители сетей "Ашан", X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), "Победа" и "Магнит". Они разбирают реальные кейсы: почему один товар берут, а другой пылится на складе. Ретейлеры отмечают, что готовы сотрудничать даже с небольшими производителями и фермерами, предлагая гибкие условия.

"Для небольших производителей и фермеров мы организуем поставки даже в одну точку рядом с производством. Мы гибки в условиях и подбираем формат, чтобы каждый мог зайти на полку", — говорит руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами федеральной розничной сети Юрий Жичкин.

Проект "Школа ретейла" реализуется в Самарской области семь лет. За это время обучение  прошли порядка 320 предприятий.

"Губернатор региона Вячеслав Федорищев ставит задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Именно для этого мы ежеквартально проводим "Школу ретейла". На торгово-закупочной сессии производитель получает замечания по упаковке и подаче, дорабатывает их и выходит на полки с учетом пожеланий. Так все больше самарских компаний попадает в торговые сети", — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

После теоретической части в "Школе ретейла" начнутся индивидуальные переговоры с закупщиками. В ближайшее время успешные участники подпишут с ними свои первые контракты.

