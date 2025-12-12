Салатный баттл: аналитики подсчитали, как сэкономить на новогодних салатах до 40%

Аналитики торговой сети "Пятёрочка" проанализировали стоимость приготовления популярных новогодних салатов. Благодаря простым правилам, "Оливье", "Селёдку под шубой" и крабовый салат можно приготовить выгоднее. Так, стоимость самостоятельного изготовления "Оливье" для покупателей "Пятёрочки" почти на 40% ниже среднерыночной по стране.

"Оливье" — символ новогоднего стола

Согласно данным Росстата, на приготовление салата "Оливье" семья из 4 человек потратит 576 рублей. Для покупателей "Пятёрочки" такой набор обойдется выгоднее: при выборе продуктов известных брендов его стоимость сократится до 486 рублей. А если составить корзину из товаров собственных брендов сети, то средняя цена составит 362 рубля — на 38% ниже рыночной. Выгоднее всех "Оливье" смогут приготовить гости "Пятёрочек" восточного (335 рублей) и южного (351 рубль) регионов страны.

В рецепте салата "Оливье" учтены 400 гр. вареной колбасы, 400 гр. маринованных огурцов, 380 гр. зеленого горошка, 200 гр. майонеза, четыре яйца, 400 гр. картофеля, 200 граммов гр. моркови и 100 гр. репчатого лука.

"Селёдка под шубой" — уложить и не смешивать

Россияне выбрали "Селёдку под шубой" самым популярным салатом в 2025 году. По данным исследовательского центра "Ромир", 9% опрошенных россиян отдают ей предпочтение, когда выбирают готовый салат. При этом "Селёдка под шубой" уже несколько лет подряд остаётся самым бюджетным салатом для домашнего приготовления. По версии Росстата, в этом году он обойдется россиянам в 291 рубль за 4 порции. А при выборе продуктов СТМ "Пятёрочки" — всего в 212 рублей, что на 32% дешевле. "Селёдку под шубой" выгоднее готовить жителям восточной части страны (207 рублей).

Для расчета "Селёдки под шубой" были учтены: 350 гр. сельди, 2 яйца, 400 гр. картофеля, 300 гр. свеклы, 200 гр. моркови, 100 гр. репчатого лука и 300 гр. майонеза.

Крабовый салат — третий не лишний

В расчеты Росстата не вошел крабовый салат, но, по результатам исследования "Ромира", он стал третьим по популярности у россиян. При его самостоятельном приготовлении на семью из 4 человек стоимость салата выйдет в 625 рублей. Продукты собственных брендов "Пятёрочки" помогут сэкономить на нём до 26%.

В расчете средней цены крабового салата бы учтены: 600 гр. крабовых палочек, 5 яиц, 300 гр. майонеза, 1 банка консервированной кукурузы, 100 гр. риса, 250 гр. свежих огурцов и 80 гр. репчатого лука.

На всё готовенькое

Для тех, кто предпочитает экономить время и не хочет провести праздничный вечер у плиты, "Пятёрочка" предлагает готовые варианты любимых салатов. В декабре 2025 года они представлены в двух форматах: стандартном по 200 гр. и на большую семью — в упаковке на 500 гр. Готовые блюда пользуются популярностью у россиян. Так, в декабре 2024 года они купили почти 10 млн упаковок с салатами. Традиционные салаты стали и самыми покупаемыми: "Оливье" было продано более 1 млн упаковок, крабового салата — более 1 млн упаковок, "Сельди под шубой" — более 800 тыс. упаковок.