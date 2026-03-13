Сомнолог Клиник СамГМУ рассказала, на что чаще всего жалуются пациенты и как можно наладить сон

Ежегодно 13 марта отмечается Всемирный день сна. С какими проблемами чаще всего приходят на прием пациенты и как наладить сон, рассказала врач-сомнолог, невролог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Наталья Романчук.
Наталья Романчук отметила, что на приеме у сомнолога чаще всего встречаются пациенты с инсомниями - жалобами на трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, пробуждение раньше желаемого времени, дневную сонливость, усталость. А также пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна - они жалуются на громкий храп, беспокойный сон и дневную сонливость.
Помимо этого, проблемы со сном могут проявляться гиперсомниями - чрезмерной дневной сонливостью или избыточной продолжительностью сна, расстройствами циркадианного ритма "сон - бодрствование", когда привычное время засыпания и пробуждения смещаются на два или более часа относительно желаемого или установленного времени, расстройствами движений во сне и парасомниями - лунатизмом, разговорами во сне, ночными кошмарами и другими явлениями.
"Чтобы улучшить качество сна, прежде всего необходимо четко следовать правилам гигиены сна, - говорит Наталья Романчук. - Ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время как в будние дни, так и в выходные. Перед тем, как идти в постель, рекомендуется ограничить объем умственной и физической активности. Также не стоит курить и употреблять перед сном стимулирующие и нарушающие сон напитки, которые содержат кофеин и алкоголь. Принимать кофеин и кофеинсодержащие продукты можно не позднее чем за шесть-восемь часов до сна".
Кроме того, врач советует не переедать перед сном и избегать приема пищи позже чем за два-три часа до сна. Также сомнолог рекомендует не смотреть телевизор и не читать в постели. В спальне нужно создать комфортные условия: минимальный уровень освещенности и шума, умеренную температуру воздуха, подобрать удобный матрац и подушку.
Помимо этого, есть общепрофилактические рекомендации для здорового сна.
"Попытайтесь решить все накопившиеся проблемы до отхода ко сну или отложить их решение на завтра, - советует врач. - Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, но заканчивать занятия нужно за три-четыре часа до сна. Создайте ритуал отхода ко сну: выполняйте действия, направленные на психическое и физическое расслабление. Это могут быть теплая ванна, прослушивание спокойной музыки, техники релаксации (например, прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону), дыхательные упражнения, например, техника 4–7–8".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас