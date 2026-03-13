Сомнолог Клиник СамГМУ рассказала, на что чаще всего жалуются пациенты и как можно наладить сон

Ежегодно 13 марта отмечается Всемирный день сна. С какими проблемами чаще всего приходят на прием пациенты и как наладить сон, рассказала врач-сомнолог, невролог Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Наталья Романчук.

Наталья Романчук отметила, что на приеме у сомнолога чаще всего встречаются пациенты с инсомниями - жалобами на трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, пробуждение раньше желаемого времени, дневную сонливость, усталость. А также пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна - они жалуются на громкий храп, беспокойный сон и дневную сонливость.

Помимо этого, проблемы со сном могут проявляться гиперсомниями - чрезмерной дневной сонливостью или избыточной продолжительностью сна, расстройствами циркадианного ритма "сон - бодрствование", когда привычное время засыпания и пробуждения смещаются на два или более часа относительно желаемого или установленного времени, расстройствами движений во сне и парасомниями - лунатизмом, разговорами во сне, ночными кошмарами и другими явлениями.

"Чтобы улучшить качество сна, прежде всего необходимо четко следовать правилам гигиены сна, - говорит Наталья Романчук. - Ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время как в будние дни, так и в выходные. Перед тем, как идти в постель, рекомендуется ограничить объем умственной и физической активности. Также не стоит курить и употреблять перед сном стимулирующие и нарушающие сон напитки, которые содержат кофеин и алкоголь. Принимать кофеин и кофеинсодержащие продукты можно не позднее чем за шесть-восемь часов до сна".

Кроме того, врач советует не переедать перед сном и избегать приема пищи позже чем за два-три часа до сна. Также сомнолог рекомендует не смотреть телевизор и не читать в постели. В спальне нужно создать комфортные условия: минимальный уровень освещенности и шума, умеренную температуру воздуха, подобрать удобный матрац и подушку.

Помимо этого, есть общепрофилактические рекомендации для здорового сна.

"Попытайтесь решить все накопившиеся проблемы до отхода ко сну или отложить их решение на завтра, - советует врач. - Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, но заканчивать занятия нужно за три-четыре часа до сна. Создайте ритуал отхода ко сну: выполняйте действия, направленные на психическое и физическое расслабление. Это могут быть теплая ванна, прослушивание спокойной музыки, техники релаксации (например, прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону), дыхательные упражнения, например, техника 4–7–8".