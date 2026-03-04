Цифровизация здравоохранения: более 110 тыс. жителей губернии записались на прием к врачу через мессенджер MAX

В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу. Количество пользователей, оформивших визит в поликлинику через национальный мессенджер MAX, превысило отметку в 110 тыс. человек.
"Внедрение современных цифровых решений в систему здравоохранения — один из приоритетных проектов министерства. Жители региона активно пользуются новым сервисом, который делает медицинскую помощь более доступной и удобной", — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Важным направлением внедрения чат-бота стало развитие телемедицинских консультаций. Уже сегодня жители региона воспользовались этим видом консультаций более 21 тыс. раз.
"Это позволило значительно сократить время ожидания приема узких специалистов, обеспечить оперативную помощь пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, успешно реализован функционал закрытия больничных листов, что упрощает административные процедуры как для пациентов, так и для работодателей, делая процесс быстрым", — подчеркнул руководитель ведомства.
Как отмечают пациенты, запись на прием через МАХ настоящая находка.
"Благодаря сервису MAX я записываюсь к терапевту за минуту с телефона, выбираю удобное время. Недавно быстро записала своего сына на прием к педиатру — он был на осмотре в тот же день. Особенно выручает, когда дело касается родителей — теперь я для них личный "медицинский менеджер". Записываю их онлайн из любого места", — рассказала жительница региона.
Напоминаем, чат-бот записи к врачу национального мессенджера MAX доступен по ссылке.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас