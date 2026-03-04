16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Цифровизация здравоохранения: более 110 тыс. жителей губернии записались на прием к врачу через мессенджер MAX В Самарской области резко снизилась заболеваемость коронавирусом Каждый 5-й зумер ходит к психологу: краснодарцев преследуют навязчивые мысли, а екатеринбуржцев - гнев и агрессия (статистика ВСК) НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш продолжают поддержку добровольного донорства Врачи больницы им. Середавина удалили самарчанке 5-килограммовую опухоль

Здравоохранение Общество

Цифровизация здравоохранения: более 110 тыс. жителей губернии записались на прием к врачу через мессенджер MAX

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу. Количество пользователей, оформивших визит в поликлинику через национальный мессенджер MAX, превысило отметку в 110 тыс. человек.

"Внедрение современных цифровых решений в систему здравоохранения — один из приоритетных проектов министерства. Жители региона активно пользуются новым сервисом, который делает медицинскую помощь более доступной и удобной", — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Важным направлением внедрения чат-бота стало развитие телемедицинских консультаций. Уже сегодня жители региона воспользовались этим видом консультаций более 21 тыс. раз.

"Это позволило значительно сократить время ожидания приема узких специалистов, обеспечить оперативную помощь пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, успешно реализован функционал закрытия  больничных листов, что упрощает административные процедуры как для пациентов, так и для работодателей, делая процесс быстрым", — подчеркнул руководитель ведомства.

Как отмечают пациенты, запись на прием через МАХ настоящая находка.

"Благодаря сервису MAX я записываюсь к терапевту за минуту с телефона, выбираю удобное время. Недавно быстро записала своего сына на прием к педиатру — он был на осмотре в тот же день. Особенно выручает, когда дело касается родителей — теперь я для них личный "медицинский менеджер". Записываю их онлайн из любого места", — рассказала жительница региона.

Напоминаем, чат-бот записи к врачу национального мессенджера MAX  доступен по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5