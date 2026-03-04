Иван Носков: "Самарское протезно-ортопедическое предприятие - уникальный ресурс для города и области"

2 марта глава города Самары Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия. Он познакомился с предприятием и оборудованием, с помощью которого ведется реабилитация пациентов - людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе бойцов, вернувшихся с СВО.

"Такое предприятие - уникальный ресурс не только для города, но и для всей Самарской области. Протезирование сегодня позволяет людям не просто вернуться к обычной жизни, а полноценно жить, работать, заниматься спортом, реализовывать свои профессиональные и личные планы. Особенно значимо, что самарское производство находится на очень высоком уровне. Здесь не просто изготавливают протезы, но и обеспечивают последующее сопровождение пациентов. Важно развивать эти технологии, делать их доступнее и поддерживать специалистов. Будем работать в этом направлении совместно с Общественным советом по делам инвалидов и министерством здравоохранения региона", - отметил глава города Самары Иван Носков.

Как рассказала главе города управляющая Самарским филиалом АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Елена Самохвалова, в этом году предприятию исполняется 110 лет.

"У нас организована так называемая бесшовная реабилитация. То есть процесс включает сразу и медицинскую, и психологическую, и социальную поддержку. Здесь, в здании на улице Фрунзе, ведем прием пациентов, здесь же расположен стационар. В другом здании, на улице Демократической, на площади почти семь тысяч квадратных метров изготавливаем все технические средства реабилитации. В год выдаем порядка 1,5 тысячи протезов нижних конечностей, порядка 200 протезов верхних конечностей и 3,5 тысячи сложной ортопедической обуви", - рассказала управляющая Самарским филиалом АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Елена Самохвалова.

В рамках заседания представители Общественного совета по делам инвалидов при администрации города представили Ивану Носкову итоги своей работы за 2025 год и утвердили план работы на 2026-й.

"В 2026 году планируем сосредоточиться на вопросе образования детей-инвалидов, трудоустройства после окончания колледжа или вуза и доступности учреждений культуры для людей с ОВЗ. Продолжим работу с Московским протезно-ортопедическим предприятием. Здесь очень хорошая база для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, которые перенесли инсульт, получили переломы или другие травмы. Важно, что пациенты могут взять направление от своей поликлиники и пройти здесь реабилитацию бесплатно, по полису ОМС", - подчеркнула председатель городской общественной организации инвалидов Инна Бариль.

Отметим, что Общественный совет по делам инвалидов был создан в Самаре в 1999 году, позже, после перерыва, возобновил свою работу в 2019 году. Сегодня в его состав входят представители 17 общественных организаций. Общественники занимаются подготовкой предложений по решению проблем людей с ОВЗ, анализируют эффективность программ по повышению качества жизни инвалидов, а также помогают в организации социально значимых инклюзивных мероприятий.

Напомним, сегодня в Самаре жителям с ограниченными возможностями здоровья предоставляются единовременная социальная выплата на ремонт жилых помещений, компенсация за установку индивидуального прибора учета газа (одиноко проживающим инвалидам первой группы), ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также путевки в санаторно-курортные организации Самарской области. Кроме того, оказывается поддержка семьям, воспитывающим детей-инвалидов, работает "Социальное такси".