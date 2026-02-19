16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 500 тонн противогололедных материалов использовали для обработки улиц в Самаре с начала недели Руководитель департамента цифрового развития администрации города провел "Урок цифры" для самарских школьников Глава Самары Иван Носков проверил выполнение капремонта школы №8 Глава Самары Иван Носков проверил готовность школ к капитальному ремонту в 2026 году Мэр Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ

Муниципалитеты Власть и политика

Более 500 тонн противогололедных материалов использовали для обработки улиц в Самаре с начала недели

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, общественных пространств и дворовых территорий. С начала текущей недели для безопасности автомобилистов и пешеходов городские службы израсходовали порядка 500 тонн галита и песко-соляной смеси.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Мокрый снег всегда требует быстрого реагирования, так как ситуация может стремительно ухудшаться. Промедление с уборкой ведет к образованию наката и гололеда на дорогах и тротуарах. Поэтому на особом контроле сегодня подходы к пешеходным переходам, соцобъектам и остановкам общественного транспорта, пути массового движения пешеходов, подъемы, спуски и, конечно, лестницы. На этих участках противогололедные смеси распределяются вручную и с помощью средств малой механизации. Внимательно следим за обращениями горожан, учитываем в работе", — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Для обработки дорог профильные предприятия задействуют универсальные комбинированные дорожные машины. Для распределения противогололёдных материалов на них устанавливают специальное оборудование — бункеры, дозаторы и дисковые разбрасыватели.

Параллельно дорожно-коммунальные службы города готовятся к погодным изменениям. По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в ближайшие дни на Поволжье распространит свое влияние антициклон — уже в ночь на 19 февраля температурный фон может понизиться до −21°C, что также провоцирует образование гололедицы.

Отметим, что всего с начала зимнего сезона 2025–2026 года для обработки городских территорий потратили свыше 18,5 тысяч тонн противогололедных материалов. На специализированные площадки вывезли 302 тысячи тонн снега, включая 8,1 тысячи тонн за две смены накануне. Суточный выход техники составил 629 единиц, уборщиков территорий — 675 человек.

Напомним, районными административными комиссиями совместно с контрольно-надзорными ведомствами города и области продолжается мониторинг качества работ управляющих организаций, обслуживающих придомовые территории. В соответствии с законом "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" за несвоевременную очистку территорий от снега и наледи, а также отсутствие обработки противогололедными материалами управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК грозят штрафные санкции от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение — 100 тысяч рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1