Более 500 тонн противогололедных материалов использовали для обработки улиц в Самаре с начала недели

В Самаре усилили противогололедную обработку автодорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, общественных пространств и дворовых территорий. С начала текущей недели для безопасности автомобилистов и пешеходов городские службы израсходовали порядка 500 тонн галита и песко-соляной смеси.

"Мокрый снег всегда требует быстрого реагирования, так как ситуация может стремительно ухудшаться. Промедление с уборкой ведет к образованию наката и гололеда на дорогах и тротуарах. Поэтому на особом контроле сегодня подходы к пешеходным переходам, соцобъектам и остановкам общественного транспорта, пути массового движения пешеходов, подъемы, спуски и, конечно, лестницы. На этих участках противогололедные смеси распределяются вручную и с помощью средств малой механизации. Внимательно следим за обращениями горожан, учитываем в работе", — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Для обработки дорог профильные предприятия задействуют универсальные комбинированные дорожные машины. Для распределения противогололёдных материалов на них устанавливают специальное оборудование — бункеры, дозаторы и дисковые разбрасыватели.

Параллельно дорожно-коммунальные службы города готовятся к погодным изменениям. По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в ближайшие дни на Поволжье распространит свое влияние антициклон — уже в ночь на 19 февраля температурный фон может понизиться до −21°C, что также провоцирует образование гололедицы.

Отметим, что всего с начала зимнего сезона 2025–2026 года для обработки городских территорий потратили свыше 18,5 тысяч тонн противогололедных материалов. На специализированные площадки вывезли 302 тысячи тонн снега, включая 8,1 тысячи тонн за две смены накануне. Суточный выход техники составил 629 единиц, уборщиков территорий — 675 человек.

Напомним, районными административными комиссиями совместно с контрольно-надзорными ведомствами города и области продолжается мониторинг качества работ управляющих организаций, обслуживающих придомовые территории. В соответствии с законом "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" за несвоевременную очистку территорий от снега и наледи, а также отсутствие обработки противогололедными материалами управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК грозят штрафные санкции от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение — 100 тысяч рублей.