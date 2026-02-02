В Самаре определили первых инвесторов, которые будут реставрировать объекты культурного наследия

Определены первые инвесторы, которые будут реставрировать самарские объекты культурного наследия (ОКН) в Самаре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

Иван Носков напомнил, что подход к восстановлению ОКН поменяли принципиально.

"Город теперь заключает с инвестором договор, по которому тот в определенные сроки проводит за своей счет реставрацию. Здание до завершения работ остается в муниципальной собственности. После этого инвестор может открыть в нем соцучреждение или организацию — например, офис, галерею, кафе, отель, выставочный зал. Таким образом, от практики "аренды за рубль" ушли полностью", — пояснил мэр.

Первые аукционы уже состоялись, поступили заявки на четыре объекта: ул. Ленинская 104-106; ул. Водников, 40; ул. Максима Горького, 119; ул. Фрунзе, 123-125. Победили компании ООО "Волжанин" (Нижний Новгород), ООО "Инвестстрой" (Казань) и "Зеленый мир" (Самара).

"За право стать инвесторами они согласились выплатить в бюджет города от 2 до 7 миллионов рублей. Непосредственно в реставрацию, понятно, вложат в разы больше", — добавил Иван Носков.

Глава города сообщил также, что остальные аукционы перенесены на февраль.

"Напомню, на первом этапе выставили 11 объектов, так что выбор еще есть. Добросовестным инвесторам всегда рады", — заключил он.