Жители Тольятти временно остались без воды из-за коммунальной аварии

В понедельник, 2 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошло коммунальное ЧП - порыв на коллекторе ООО "Автоградводоканал". Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

"В связи с порывом на коллекторе ООО "Автоградводоканал" на территории Автозаводского района введено временное ограничение подачи холодной воды. Это может повлечь снижение давления в системе холодного водоснабжения", - прокомментировал мэр Тольятти.

Он добавил, что в настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются, а глава Автозаводского района Юрий Башкиров регулярно докладывает о процессе устранения порыва.

На месте также дежурит оперативная группа ЕДДС Тольятти.

"Держу ситуацию на контроле", - заключил мэр.