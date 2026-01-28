Глава Следкома РФ заинтересовался делом об обрушении потолка в самарском детсаду

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела по факту обрушения потолочных конструкций в помещении детского сада в Самаре, сообщает Информцентр СК РФ.

Напомним, 26 января в квартире на втором этаже дома №104 на ул. Галактионовской прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате частично обрушился потолок в детском саду №58. В тот момент в дошкольном учреждении находились 12 детей, они не пострадали.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Также проверку проводит прокуратура Ленинского района Самары.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.