Происшествия

Александру Бастрыкину доложат о закрытии поликлиники и детского сада в Воскресенке

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе процессуальной проверки о закрытии поликлиники и детского сада в с. Воскресенка Волжского района, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

О прекращении работы социальных объектов сообщалось в социальных медиа. Кроме того, местные жители обращают внимание на возможные нарушения законодательства при проведении строительных работ на одном из земельных участков, расположенных в данном селе.

Следственными органами Следственного комитета России по Самарской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). 

