Александру Бастрыкину доложат о закрытии поликлиники и детского сада в Воскресенке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе процессуальной проверки о закрытии поликлиники и детского сада в с. Воскресенка Волжского района, сообщает пресс-служба федерального ведомства.