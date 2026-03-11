В Богатом изъяли 150 литров нелегального алкоголя

Во вторник, 10 марта, минпромторг Самарской области в ходе контрольных мероприятий изъял 150 литров нелегального алкоголя в селе Богатое. Контрафакт был выявлен в магазине "Продукты" по адресу ул. Чапаева, 6.
Возбуждены административные производства:
- по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот без сопроводительных документов);
- по ст. 14.19 (нарушение учета оборота);
- по ч. 4 ст. 15.12 (отсутствие маркировки);
- по ст. 15.12.1 (непредставление сведений в систему мониторинга маркировки).
Ранее, в феврале, в Самаре проведены аналогичные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта. В результате изъято 650 литров алкогольной продукции.
"Такие проверки укрепляют контроль за рынком алкоголя, защищают здоровье жителей и поддерживают законный бизнес. Работаем дальше!" - отметил глава минпромторга Денис Гурков.
