В Богатом изъяли 150 литров нелегального алкоголя Инвесторы вложили в экономику Самарской области более 600 млрд руб. в 2025 году Количество выявленных поддельных купюр в регионе сократилось на 20% Суд объяснил, почему продажа стадиона "Буревестник" была незаконной Винзавод "Тольяттинский" покупает московская компания

Экономика и бизнес

В Богатом изъяли 150 литров нелегального алкоголя

БОГАТОЕ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 10 марта, минпромторг Самарской области в ходе контрольных мероприятий изъял 150 литров нелегального алкоголя в селе Богатое. Контрафакт был выявлен в магазине "Продукты" по адресу ул. Чапаева, 6.

Возбуждены административные производства:

  • по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот без сопроводительных документов);
  • по ст. 14.19 (нарушение учета оборота);
  • по ч. 4 ст. 15.12 (отсутствие маркировки);
  • по ст. 15.12.1 (непредставление сведений в систему мониторинга маркировки).

Ранее, в феврале, в Самаре проведены аналогичные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта. В результате изъято 650 литров алкогольной продукции.

"Такие проверки укрепляют контроль за рынком алкоголя, защищают здоровье жителей и поддерживают законный бизнес. Работаем дальше!" - отметил глава минпромторга Денис Гурков.

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

