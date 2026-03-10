В кабинете Авито Рекламы появилась возможность автоматического управления бюджетом

Авито Реклама добавила ИИ-инструмент в кабинеты пользователей для автоматического управления дневным бюджетом рекламной кампании. Он анализирует настройки и самостоятельно выставляет оптимальную стоимость клика (CPC) или тысячи показов (CPM), чтобы получать трафик дешевле.
Раньше пользователи кабинета управляли бюджетом кампании вручную. Они самостоятельно устанавливали ставку — фиксированную сумму, которую готовы потратить на рекламу за сутки.
Теперь управление ставкой стало более гибким. Новый инструмент работает на базе ML-алгоритмов, которые непрерывно анализируют спрос и предложение в рекламном аукционе, заданные таргетинги и другие параметры. Это позволяет автоматически находить оптимальные показатели CPC или CPM и получать нужные результаты. Например, алгоритмы укажут, если рекламодатель задал высокую стоимость клика для конкретной кампании и автоматически снизят ее без ущерба для результатов.
"Часто у малого бизнеса нет времени, чтобы разбираться в нюансах настройки кампаний. Однако для достижения нужного результата предпринимателям важно понимать, какую ставку задать, чтобы реклама окупила вложения, а весь дневной бюджет не потратился за минуты. По этой причине мы как технологическая компания не просто создаем новые решения, но и упрощаем их для бизнеса любого масштаба.
Количество рекламодателей платформы регулярно растет: по итогам 2025 года их число выросло в пять раз. Чем больше клиентов у нас становится, тем выше потребность в автоматизированных инструментах", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Для того чтобы подключить автоматическое управление дневным бюджетом, необходимо указать бюджет кампании и максимальную цену, которую рекламодатель готов платить за клик или тысячу показов. После этого алгоритмы выбирают стоимость между минимальной и максимальной ставками. Скорректировать максимальную цену можно в любой момент — обновление происходит в течение 10 минут.
Узнать подробнее о настройке кампании можно на сайте Авито Рекламы.
Последние комментарии
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.
... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.