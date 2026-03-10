16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском аэропорту и на вокзалах ограничат работу такси В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста Самарцы накопили в банках 1,2 трлн рублей Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран Площадку "Самарахимоптторга" продают за 180 млн рублей

Экономика и бизнес

В кабинете Авито Рекламы появилась возможность автоматического управления бюджетом

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Реклама добавила ИИ-инструмент в кабинеты пользователей для автоматического управления дневным бюджетом рекламной кампании. Он анализирует настройки и самостоятельно выставляет оптимальную стоимость клика (CPC) или тысячи показов (CPM), чтобы получать трафик дешевле.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Раньше пользователи кабинета управляли бюджетом кампании вручную. Они самостоятельно устанавливали ставку — фиксированную сумму, которую готовы потратить на рекламу за сутки.

Теперь управление ставкой стало более гибким. Новый инструмент работает на базе ML-алгоритмов, которые непрерывно анализируют спрос и предложение в рекламном аукционе, заданные таргетинги и другие параметры. Это позволяет автоматически находить оптимальные показатели CPC или CPM и получать нужные результаты. Например, алгоритмы укажут, если рекламодатель задал высокую стоимость клика для конкретной кампании и автоматически снизят ее без ущерба для результатов.

"Часто у малого бизнеса нет времени, чтобы разбираться в нюансах настройки кампаний. Однако для достижения нужного результата предпринимателям важно понимать, какую ставку задать, чтобы реклама окупила вложения, а весь дневной бюджет не потратился за минуты. По этой причине мы как технологическая компания не просто создаем новые решения, но и упрощаем их для бизнеса любого масштаба.

Количество рекламодателей платформы регулярно растет: по итогам 2025 года их число выросло в пять раз. Чем больше клиентов у нас становится, тем выше потребность в автоматизированных инструментах", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Для того чтобы подключить автоматическое управление дневным бюджетом, необходимо указать бюджет кампании и максимальную цену, которую рекламодатель готов платить за клик или тысячу показов. После этого алгоритмы выбирают стоимость между минимальной и максимальной ставками. Скорректировать максимальную цену можно в любой момент — обновление происходит в течение 10 минут.

Узнать подробнее о настройке кампании можно на сайте Авито Рекламы.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5