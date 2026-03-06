Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей — Билайн

Подготовка к 8 Марта часто проходит в поиске идей подарка. Когда времени осталось мало, а удивить близких хочется, на помощь приходят нейросети. Доступ к ним сегодня можно получить прямо в мессенджерах — например, на тарифе "план б."* от Билайна. Рассказываем, как с их помощью решить три главные предпраздничные задачи: выбрать подарок с учетом бюджета, создать персонализированное поздравление и придумать уникальный дизайн.

Экономия и практичность: ИИ ищет подарки по скидкам

Частый вопрос, с которым многие сталкиваются: что подарить, чтобы вещь пригодилась, и при этом сэкономить бюджет? В нейросетях с функцией анализа данных можно получить не только список идей, но и готовую подборку с ценами и ссылками.

Задача: найти подарок для мамы-кондитера.

Инструкция: запустите "план б." через мобильное приложение Билайна или мини-апп в ВКонтакте или МАХ*, нажмите "Нейронки" или "Новый чат с нейро". Выберите сценарий умного веб-поиска или конкретную нейросеть с функцией анализа данных (например, GPT-5*). Введите свой запрос, и через пару секунд нейронка предложит решение.

Эмоции и персонализация: сочиняем песню-сюрприз

Один из способов проявить заботу — включить в подарок отсылку к увлечениям человека. Нейросети помогают создать необычный подарок: песню, стихотворение или сценарий квеста.

Задача: придумать песню-поздравление для сестры, увлекающейся рок-музыкой.

Инструкция: в чате с нейро выберите сценарий генерации трека. Нажмите на "Создать трек". Вы можете выбрать не только стиль песни, но и конкретные слова, которые там должны звучать. Приятный музыкальный подарок без вложений будет готов в течение нескольких секунд. Пример такой песни можно послушать по ссылке.

Создаем атмосферные открытки

Не менее популярный запрос — сделать приятный сюрприз коллегам, когда нужно уложиться в бюджет, но при этом создать праздничное настроение.

Задача: нарисовать открытку на 8 Марта.

Инструкция: запустите генерацию изображений. Напишите запрос в свободной форме, отметив то, что хотели бы видеть на картинке.

Нейросети сегодня берут на себя рутину: мониторят цены, генерируют творческие идеи и создают визуальный контент. Для их использования не нужно быть программистом или покупать дорогие подписки. В Билайне на платформе "план б." есть полезные инструменты: от текстовых помощников до видеогенераторов, которые могут создать мультфильмы или сториз по сценарию. При подключении "план б." становится доступен в интерфейсах ВКонтакте или MАХ — остается только выбрать подходящие под задачу нейронки. С их помощью можно придумать новые креативные идеи и освободить время для главного — общения с близкими.

*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.

*МАХ — Макс

GPT-5 — Джи пи ти 5