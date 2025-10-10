Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

На строительство третьей очереди Фрунзенского моста в ближайшие три года планируется потратить почти 3,7 млрд рублей. Информация об этом содержится в проекте реестра расходных обязательств министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2026–2028 годы.

Согласно документу, в 2026 году финансирование составит 400 млн рублей, в 2027 году — 1,5 млрд рублей, в 2028 году — 1,79 млрд рублей. Судя по всему, в скором времени минтранс проведет торги по выбору подрядчика для выполнения работ.

О планах по строительству объекта заявляли еще в 2020 году. Судя по схеме, представленной в проекте планировки, новая дорога пройдет от второй очереди Фрунзенского моста в Самаре по Стромиловскому шоссе до Южного шоссе и далее — к трассе "Обход Самары" уже в Волжском районе. Посмотрите карту.

Дорогу планируют сделать четырехполосной с разделительной полосой. Предусмотрена реконструкция моста через реку Подстепновку. Стромиловское кольцо переделают в многоуровневую транспортную развязку. Посмотрите схему.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Также планируется обустройство тротуаров и велодорожек с увязкой проектных решений со смежными территориями.