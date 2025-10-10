16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта Загородная часть магистрали "Центральной" готова на 95% Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров

Дорожное строительство Транспорт и связь

Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 262
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На строительство третьей очереди Фрунзенского моста в ближайшие три года планируется потратить почти 3,7 млрд рублей. Информация об этом содержится в проекте реестра расходных обязательств министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на 2026–2028 годы.

Фото: Александра Ламзина

Согласно документу, в 2026 году финансирование составит 400 млн рублей, в 2027 году — 1,5 млрд рублей, в 2028 году — 1,79 млрд рублей. Судя по всему, в скором времени минтранс проведет торги по выбору подрядчика для выполнения работ.

О планах по строительству объекта заявляли еще в 2020 году. Судя по схеме, представленной в проекте планировки, новая дорога пройдет от второй очереди Фрунзенского моста в Самаре по Стромиловскому шоссе до Южного шоссе и далее — к трассе "Обход Самары" уже в Волжском районе. Посмотрите карту.

Дорогу планируют сделать четырехполосной с разделительной полосой. Предусмотрена реконструкция моста через реку Подстепновку. Стромиловское кольцо переделают в многоуровневую транспортную развязку. Посмотрите схему.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Также планируется обустройство тротуаров и велодорожек с увязкой проектных решений со смежными территориями.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2