Дорожное строительство Транспорт и связь

Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стало известно, как планируется проложить 4-ю очередь Северного шоссе, которая соединит магистраль Центральную с микрорайоном Крутые Ключи. Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории под этот участок дороги.

Фото: samadm.ru

Дорога пройдет вдоль дачных массивов от существующего участка Северного шоссе до магистрали Центральной. С магистралью она будет соединяться четырьмя съездами, на два из которых будет выводить путепровод-мост.

Из документа следует, что четырехполосная дорога протяженностью 1,8 км с разделительной полосой будет рассчитана на скорость в 70 км/ч. Прогнозируемая интенсивность движения по состоянию на 2026 г. — 24,7 тыс. автомобилей в сутки, а к 2046 г. — 36 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что под строительство этого участка планируется запросить федеральное финансирование.

