Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги

Стало известно, как планируется проложить 4-ю очередь Северного шоссе, которая соединит магистраль Центральную с микрорайоном Крутые Ключи. Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории под этот участок дороги.
Дорога пройдет вдоль дачных массивов от существующего участка Северного шоссе до магистрали Центральной. С магистралью она будет соединяться четырьмя съездами, на два из которых будет выводить путепровод-мост.
Из документа следует, что четырехполосная дорога протяженностью 1,8 км с разделительной полосой будет рассчитана на скорость в 70 км/ч. Прогнозируемая интенсивность движения по состоянию на 2026 г. — 24,7 тыс. автомобилей в сутки, а к 2046 г. — 36 тысяч.
Напомним, ранее сообщалось, что под строительство этого участка планируется запросить федеральное финансирование.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?