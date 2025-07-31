Почти 70 % составляет общая готовность мостов, ремонтируемых по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

В Самарской области активно ведутся работы по ремонту мостовых сооружений в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Сегодня общий процент выполнения работ составляет 69,8%.
В 2025 г. в регионе планируется обновить 19 мостов общей протяженностью почти 900 погонных метров. Все мосты расположены на дорогах регионального значения в 15 районах области. Большинство из них расположены на дорогах, соединяющих сельские населенные пункты, что особенно важно для обеспечения транспортной доступности жителей.
Ремонтные работы ведутся по графику и находятся на постоянном контроле профильных ведомств.
Уже полностью завершен ремонт пяти мостовых сооружений: работы на них выполнены на 100% и сданы в эксплуатацию в срок.
В высокой степени готовности находятся два объекта:
- мост через реку Кондурчу на автодороге Елховка - Никитинка, протяженностью 116,1 погонных метров (Елховский район),
- мост через реку Тукшумка на автодороге Шигоны - Старый Тукшум - Нижний Тукшум протяженностью 50,2 погонных метра (Шигонский район).
На этих объектах уже заменены мостовое полотно и сопряжения с дорогой, отремонтированы струенаправляющие дамбы и конусы, установлены барьерное и перильное ограждения, уложен нижний слой дорожного покрытия. В ближайшее время специалисты приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона.
На трех объектах капитального ремонта - мостах через реки Курумка и Черная в Волжском районе, а также мосту через ручей в Красноярском районе - подрядчики уже подготовили объездные дороги и начали разбор изношенных конструкций. По проекту предусмотрена забивка новых свай, замена балок пролетных строений, переустройство шкафных стенок, обработка бетонных поверхностей защитными составами, устройство нового дорожного полотна, дренажных систем и водоотводов, ремонт регуляционных сооружений.
Напомним, на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находится в нормативном состоянии. Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" позволит повысить транспортную доступность и улучшить состояние дорожной сети региона. Обновленные мостовые сооружения обеспечат комфорт и безопасность всем участникам дорожного движения.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?