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Дорожное строительство Транспорт и связь

Почти 70 % составляет общая готовность мостов, ремонтируемых по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области активно ведутся работы по ремонту мостовых сооружений в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Сегодня общий процент выполнения работ составляет 69,8%.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

В 2025 г. в регионе планируется обновить 19 мостов общей протяженностью почти 900 погонных метров. Все мосты расположены на дорогах регионального значения в 15 районах области. Большинство из них расположены на дорогах, соединяющих сельские населенные пункты, что особенно важно для обеспечения транспортной доступности жителей.

Ремонтные работы ведутся по графику и находятся на постоянном контроле профильных ведомств.
Уже полностью завершен ремонт пяти мостовых сооружений: работы на них выполнены на 100% и сданы в эксплуатацию в срок.

В высокой степени готовности находятся два объекта:
- мост через реку Кондурчу на автодороге Елховка - Никитинка, протяженностью 116,1 погонных метров (Елховский район),
- мост через реку Тукшумка на автодороге Шигоны - Старый Тукшум - Нижний Тукшум протяженностью 50,2 погонных метра (Шигонский район).

На этих объектах уже заменены мостовое полотно и сопряжения с дорогой, отремонтированы струенаправляющие дамбы и конусы, установлены барьерное и перильное ограждения, уложен нижний слой дорожного покрытия. В ближайшее время специалисты приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

На трех объектах капитального ремонта - мостах через реки Курумка и Черная в Волжском районе, а также мосту через ручей в Красноярском районе - подрядчики уже подготовили объездные дороги и начали разбор изношенных конструкций. По проекту предусмотрена забивка новых свай, замена балок пролетных строений, переустройство шкафных стенок, обработка бетонных поверхностей защитными составами, устройство нового дорожного полотна, дренажных систем и водоотводов, ремонт регуляционных сооружений.

Напомним, на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находится в нормативном состоянии. Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" позволит повысить транспортную доступность и улучшить состояние дорожной сети региона. Обновленные мостовые сооружения обеспечат комфорт и безопасность всем участникам дорожного движения.

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