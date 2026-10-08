70 дорог и мостов обновили в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

В 2026 году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 70 дорожных объектов - 64 участка дорог и шесть мостов. Работы прошли в Красноярском, Волжском, Приволжском, Сергиевском, Кинельском, Красноармейском и других районах региона, а также в Самаре и Тольятти.

На ключевых объектах Самары и Тольятти ремонт завершен в полном объеме. В Самаре обновили 41 участок дорог общей протяженностью 40,3 км - в том числе на улицах Просторной, Медицинской, Бакинской, Степана Разина, Венцека, Спортивной, Красноармейской, Владимирской, Молодогвардейской, Дачной, Лукачева, Волгина, Теннисной, Юбилейной, Металлистов и Нагорной. Кроме того, приведен в порядок ключевой участок дороги регионального значения - Московское шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км.

В Тольятти отремонтировали участки Хрящевского шоссе, улиц Голосова, Родины, Приморского бульвара, проспекта Степана Разина, а также улиц Карбышева, Советской, Самарской, Клавдии Вавиловой, Новопромышленной, Кудашева, Индустриальной и Кошеля.

Завершен ремонт 11 региональных участков, а также шести мостов. Уже в мае обновили четыре протяженных участка дороги Волжский - Курумоч - "Урал" в Волжском районе (9 км), дороги Борма - Кошки - Погрузная в Елховском и Кошкинском районах (8,9 км), дороги Самара - Бугуруслан в Кинельском районе (5,5 км) и дороги Шентала - Азеево в Шенталинском районе (5,4 км).

Особое внимание в 2026 году уделили ремонту подъездов к населенным пунктам и школьным маршрутам. Обновленные дороги обеспечивают жителям безопасный и комфортный доступ к социальным объектам, школам и больницам.

Так, в нормативное состояние привели участок дороги Сергиевск - Большая Чесноковка - Кандабулак - Красносельское (6,7 км) в Сергиевском районе, ведущий к селу Красносельское. В Волжском районе ввели в эксплуатацию два въезда в село Лопатино, а в Красноярском районе - дорогу к поселку Яблоневый. В Приволжском районе завершен ремонт автомобильной дороги "Приволжье - Бестужевка" - Кашпир. Эта дорога - единственный выезд из села Кашпир, где проживает более 500 человек.

Работы по ремонту других региональных объектов нацпроекта находятся в высокой стадии готовности или должны быть завершены в следующем году согласно условиям государственных контрактов.