В Самарской области по просьбам общественности отремонтированы региональные трассы

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" по просьбам жителей отремонтируют 14 региональных трасс общей протяженностью 84 км. Участие общественности на всех этапах работ, включая формирование перечня объектов ремонта, — один из критериев успешной реализации нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На большинстве объектов работы уже завершены. Так, в Сергиевском районе обновлена дорога "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское, протяженностью 6,7 км. Дорога входит в маршрут движения школьного автобуса, а также используется для поездок в районный центр. Ремонт выполнен по поручению губернатора Вячеслава Федорищева после многочисленных просьб жителей.

В Волжском районе в нормативное состояние приведены въезды в село Лопатино, проходящие по дорогам "Самара — Большая Черниговка" и со стороны "Самара — Оренбург". С просьбой о ремонте дороги обращались жители села. Дороги связывают Лопатино, в котором проживает более 1000 человек, с областным центром и федеральными трассами, по ним проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта.

В Красноярском районе капитально отремонтирована дорога "Коммунарский — Яблоневый", которая является единственным въездом в поселок Яблоневый. Ее протяженность — 5,53 км. В рамках капремонта помимо обновления дорожного полотна построены тротуары и освещение, что повысит безопасность движения как водителей, так и пешеходов. "Жители просили, писали обращения, делали ямочный ремонт, но его хватало ненадолго. Все очень рады, что дорогу, наконец, отремонтировали", — рассказала жительница поселка Ольга Дворникова.

Также по просьбам жителей отремонтированы дороги "Приволжье — Бестужевка" — Кашпир в Приволжском районе и "Кинель-Черкассы — Урал" — Захаркино в Сергиевском районе, которые являются единственными выездами из сел Кашпир и Захаркино.