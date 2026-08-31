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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Борском обновляют въездные трассы и улицы

БОРСКОЕ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" продолжается капитальный ремонт двух основных въездов в с. Борское общей протяженностью 5,5 километров. Участки региональных дорог "Отрадный — Богатое" — Борское и Кинель — Богатое — Борское пересекают административный центра района, одновременно выполняя функции транзитных магистралей для сквозного проезда и местных улиц с жилой застройкой.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Благодаря капитальному ремонту по многочисленным просьбам жителей в Борском на улицах Победы, Степана Разина и Первомайской появится не только современное дорожное покрытие, но и долгожданные тротуары и освещение. Также запланировано обновление остановочных павильонов, установка пешеходных ограждений и дорожных знаков, нанесение разметки.

Готовность каждого из объектов превышает 70%. На автодорогах уже установлены системы наружного освещения и четыре новых светофорных объекта. Параллельно ведется устройство основания дороги и укладка асфальтобетона на тротуарах.

В ближайшее время подрядная организация планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на дорогах. Кроме того, на двух въездах установят около 500 новых дорожных знаков, а также новые остановочные павильоны. Завершающим этапом капитального ремонта дорог станет нанесение разметки. Срок завершения всех работ по государственному контракту — 1 октября 2026 года.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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