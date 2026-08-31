В Борском обновляют въездные трассы и улицы

В Борском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" продолжается капитальный ремонт двух основных въездов в с. Борское общей протяженностью 5,5 километров. Участки региональных дорог "Отрадный — Богатое" — Борское и Кинель — Богатое — Борское пересекают административный центра района, одновременно выполняя функции транзитных магистралей для сквозного проезда и местных улиц с жилой застройкой.

Благодаря капитальному ремонту по многочисленным просьбам жителей в Борском на улицах Победы, Степана Разина и Первомайской появится не только современное дорожное покрытие, но и долгожданные тротуары и освещение. Также запланировано обновление остановочных павильонов, установка пешеходных ограждений и дорожных знаков, нанесение разметки.

Готовность каждого из объектов превышает 70%. На автодорогах уже установлены системы наружного освещения и четыре новых светофорных объекта. Параллельно ведется устройство основания дороги и укладка асфальтобетона на тротуарах.

В ближайшее время подрядная организация планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на дорогах. Кроме того, на двух въездах установят около 500 новых дорожных знаков, а также новые остановочные павильоны. Завершающим этапом капитального ремонта дорог станет нанесение разметки. Срок завершения всех работ по государственному контракту — 1 октября 2026 года.