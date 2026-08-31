В Борском обновляют въездные трассы и улицы

В Борском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" продолжается капитальный ремонт двух основных въездов в с. Борское общей протяженностью 5,5 километров. Участки региональных дорог "Отрадный — Богатое" — Борское и Кинель — Богатое — Борское пересекают административный центра района, одновременно выполняя функции транзитных магистралей для сквозного проезда и местных улиц с жилой застройкой.
Благодаря капитальному ремонту по многочисленным просьбам жителей в Борском на улицах Победы, Степана Разина и Первомайской появится не только современное дорожное покрытие, но и долгожданные тротуары и освещение. Также запланировано обновление остановочных павильонов, установка пешеходных ограждений и дорожных знаков, нанесение разметки.
Готовность каждого из объектов превышает 70%. На автодорогах уже установлены системы наружного освещения и четыре новых светофорных объекта. Параллельно ведется устройство основания дороги и укладка асфальтобетона на тротуарах.
В ближайшее время подрядная организация планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на дорогах. Кроме того, на двух въездах установят около 500 новых дорожных знаков, а также новые остановочные павильоны. Завершающим этапом капитального ремонта дорог станет нанесение разметки. Срок завершения всех работ по государственному контракту — 1 октября 2026 года.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?