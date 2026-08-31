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Спорт

Самара готова к старту турнира по пляжному волейболу Спартакиады народов России

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 по 7 сентября в Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу Спартакиады народов России. Лучшие игроки страны сразятся за попадание в состав национальной сборной. Спартакиада проводится по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы "Спорт России".

Фото: минспорт Самарской области

На участие в соревнованиях заявились 14 женских и 18 мужских команд по два человека в каждой. Команды отобраны по рейтингу Всероссийской федерации волейбола.

Среди фаворитов турнира две женские команды из Калининградской области — Мария Егорова и Мария Лазуренко, Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова, а также волейболистки из Москвы Екатерина Шевцова и Елизавета Губина, Дарья Рудых и Полина Тышкевич. Еще в соревнованиях примут участие команды Калужской, Московской, Саратовской области, Краснодарского края, Татарстана и Санкт-Петербурга.
У мужчин наивысший рейтинг имеют две команды из Ленинградской области — Алексей Гусев и Никита Лямин, Алексей Архипов и Владислав Панченко. Еще один реальный претендент на победу — дуэт из Ямало-Ненецкого автономного округа Илья Лешуков и Олег Стояновский. Их соперниками станут команды из Москвы и Санкт-Петербурга, Калужской, Московской, Ростовской, Самарской области, Краснодарского края, Татарстана и ХМАО.

Самарскую область в мужской сетке соревнований представят 17-летние воспитанники новокуйбышевской Спортивной школы олимпийского резерва и волейбольного клуба "Нова" Евгений Беглов и Илья Топчиев. В этом сезоне наш дуэт занял 8-е место на Спартакиаде учащихся России и стал 9-м в первенстве страны.

— Соревнования Спартакиады народов России являются более престижными по сравнению с остальными, где нам доводилось участвовать. Приедут сильнейшие пары со всей России, и все будут выкладываться на максимальный результат. Мы в свою очередь постараемся показать наилучший результат, который сможем, — поделился игрок сборной Самарской области Илья Топчиев. — Очень рады, что турнир пройдет в нашем регионе, у нас хороший город и отличный пляж. Атмосфера будет потрясающая. Всех ждем!

Игры Спартакиады народов России будут проходить на специально возведенном для турнира стадионе для пляжного волейбола с трибунами на 800 мест и на соседних кортах на Первомайском спуске самарской набережной. 3 сентября команды сыграют предварительный этап, 4 сентября пройдут игры 1/8 финала, 5 сентября — четвертьфиналы и полуфиналы, 6 сентября — игра за бронзу и финал. Начало матчей с 3 по 5 сентября — в 11:00, 6 сентября — в 15:00. Вход для зрителей на все матчи бесплатный.

"Пляжный волейбол — возможно, самый красивый вид спорта наряду с гимнастикой. Для Самарской области большая честь принимать такой турнир, особенно приятно, что в нем примет участие сборная Самарской области. Конкуренция будет серьезной: идет отбор на Олимпиаду, приедут лучшие спортсмены в данной дисциплине", — поделился председатель президиума Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер.

В Самарской области уже состоялись соревнования Спартакиады народов России по мужскому и женскому гандболу, а также по парусному спорту, где наша сборная выиграла два золота.

"Очень приятно, что Самарская область оказалась в числе семи регионов, которые принимают Спартакиаду сильнейших спортсменов. Два турнира в нашем регионе успешно завершены, теперь мы встречаем пляжный волейбол. Мы успешно развиваем этот вид спорта. Есть профессиональный клуб "Нова", развит молодежный волейбол. Думаю, и на Спартакиаде наша команда достойно представит Самарскую область. Сыграть в таком турнире для наших молодых волейболистов — это опыт, закалка характера. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду и посмотреть на игры сильнейших пляжных волейболистов страны", — сказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Программа Спартакиады народов России включает 43 олимпийских вида спорта и самбо. Разыгрываются 362 комплекта наград, участниками станут около 12 тысяч спортсменов. Соревнования являются начальным этапом отбора кандидатов в национальную команду России для участия в летних олимпийских играх 2028 года.

Полное расписание, аккредитационные формы и подробная информация доступны на официальном сайте Спартакиады. Информационные партнеры Спартакиады в Самарской области — медиаагентство "Самара 450", радио "Бизнес ФМ", медиахолдинг "Лада-Медиа".

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