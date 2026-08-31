"Лада" подписала защитника Жереми Гроло

ХК "Лада" подписал контракт с 26-летним защитником Жереми Гроло, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Хоккеист начал профессиональную карьеру в Северной Америке. В 2018 г. защитник подписал трехлетний контракт новичка с "Нью-Джерси Девилз". В системе клуба он выступал за "Бингемтон Девилз" и "Ютику Кометс".

Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Жереми провел 151 матч и набрал 28 (5+23) очков. Еще семь встреч и две результативные передачи — в плей-офф.

В 2023 г. Гроло продолжил карьеру в Европе, перейдя в шведский "Ферьестад". За два сезона защитник провел 82 матча в регулярных чемпионатах SHL и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности "+16". Еще девять матчей и две результативные передачи — в плей-офф чемпионата Швеции.

В России Гроло выступал за "Шанхай Дрэгонс", а новый сезон канадский защитник проведет в составе "Лады".