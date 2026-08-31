В ночь на 31 августа над Самарской областью сбивали БПЛА

В ночь на понедельник, 31 августа, в небе над Самарской областью были сбиты БПЛА. Такая информация содержится в сообщении Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 30 августа до 8.00 мск 31 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - сообщило ведомство.
Режим беспилотной опасности действовал в Самарской области с 3:05 до 8:08. В соцсетях появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!