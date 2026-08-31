В ночь на 31 августа над Самарской областью сбивали БПЛА

В ночь на понедельник, 31 августа, в небе над Самарской областью были сбиты БПЛА. Такая информация содержится в сообщении Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 30 августа до 8.00 мск 31 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - сообщило ведомство.

Режим беспилотной опасности действовал в Самарской области с 3:05 до 8:08. В соцсетях появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе.