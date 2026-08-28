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Суды Происшествия

Житель Кинельского района оштрафован на 100 тыс. руб. за продажу своей банковской карты

КИНЕЛЬ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе 28-летний местный житель, обвиняемый по ч.1 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа другому лицу), выслушал приговор суда.

По материалам дела, обвиняемый за вознаграждение в размере 7 тыс. руб. оформил банковскую карту и передал ее стороннему лицу. В последующем счет, привязанный к переданной банковской карте, использовался для перевода денежных средств сторонними лицами.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. с конфискацией денежных средств, полученных от незаконной сделки, в размере 7 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

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