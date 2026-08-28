Житель Кинельского района оштрафован на 100 тыс. руб. за продажу своей банковской карты

В Кинельском районе 28-летний местный житель, обвиняемый по ч.1 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа другому лицу), выслушал приговор суда.
По материалам дела, обвиняемый за вознаграждение в размере 7 тыс. руб. оформил банковскую карту и передал ее стороннему лицу. В последующем счет, привязанный к переданной банковской карте, использовался для перевода денежных средств сторонними лицами.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. с конфискацией денежных средств, полученных от незаконной сделки, в размере 7 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.