Почетному президенту федерации бокса Андрею Королеву продлили арест

Ленинский районный суд Тамбова продлил на три месяца содержание под стражей Андрею Королеву. Его обвиняют в участии в убийстве.

Согласно отметкам на сайте суда, ходатайство о продлении содержания Королева в СИЗО рассмотрели 20 августа. Арест продлен на три месяца. Не исключено, что за это время расследование могут окончить.

Напомним, Королев был задержан в ночь на 23 января 2026 г. В в 2006–2016 гг. Он являлся президентом общественной организации "Федерация бокса Самарской области", а в 2016 г. был избран почетным президентом "Федерации бокса Самарской области". Также в 2017 г. он был избран на должность президента Всемирной федерации фудокан каратэ-до на пятилетний срок. В 2020 г. стал председателем общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области, а в 2021 г. — экспертом комиссии по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту в общественную палату Самарской области.

В 2026 г. Андрея Королева задержали московские силовики. Королева обвиняют в участии в убийстве полковника МВД Валерия Джураева (последнего застрелили в Тамбове в 2000 году). 13 апреля 2000 г. начальник Тамбовского РОВД Валерий Джураев выходил из здания областной больницы на ул. Московской. Тогда в него и начали стрелять. Джураев был серьезно ранен, а злоумышленники скрылись. Из-за ранений правоохранитель вскоре скончался. Тогда раскрыть преступление не удалось, и уголовное дело приостанавливали.

В Самаре к Королеву также были вопросы в уголовной плоскости. Они касаются Солнечного рынка.