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Суды Происшествия

Самарца оштрафовали на 240 тыс. рублей за подстреленного лося

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самарской области взыскали с местного жителя ущерб, причиненный незаконной охотой. Сумма составила 240 тысяч рублей, передает пресс-служба УФССП по региону.

Житель Самарской области, не имеющий разрешения на добычу диких животных, решил пристрелить лося, но его вычислили инспекторы, осуществляющие контроль за охотничьими угодьями.

Суд, помимо уголовного наказания, решил обязать охотника компенсировать ущерб и принудил выплатить 240 тысяч рублей.

Приставы арестовали внедорожник должника и его банковские счета.

"В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер ущерб, причиненный преступлением, был взыскан в полном объеме", — отмечается в сообщении.

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