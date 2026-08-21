Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня офицера

В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня офицера.
Глава региона подчеркнул: этот праздник, не имеющий официального статуса, объединяет командный состав Вооруженных Сил России, правоохранительных органов — Росгвардии, ФСБ, МЧС и других, а также ветеранов всех силовых структур страны.
"Это дань глубокого уважения людям, осознанно посвятивших себя защите Отечества и поддержанию правопорядка. Российские офицеры во все времена были надежной опорой государства, примером мужества, отваги, патриотизма. В полной мере эти качества проявляются на полях специальной военной операции, где наши герои идут вперед и побеждают, несмотря на яростное сопротивление, подлость и коварство врага, поддерживаемого всеми ресурсами объединенного Запада", — сказал Вячеслав Федорищев.
Он отметил: высшей оценкой их заслуг и роли в обеспечении обороноспособности державы служат слова, сказанные в свое время Верховным Главнокомандующим, президентом В. В. Путиным: сердцем армии является "преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус".
"Долг государства и общества — уделять особое внимание социальной поддержке людей в офицерских погонах, участников и ветеранов боевых действий, заботиться об их родных и близких. Уважаемые офицеры! Ваше самоотверженное служение Отчизне — залог могущества, безопасности и процветания Российской Федерации!" — заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит