В Тольятти открыт памятник первому гендиректору АвтоВАЗа Виктору Полякову

В четверг, 17 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Тольятти принял участие в торжественном открытии памятника первому генеральному директору Волжского автомобильного завода Виктору Николаевичу Полякову. На церемонии присутствовали родные и близкие Виктора Полякова, работники и ветераны АвтоВАЗа, жители Тольятти.
Памятник установлен на территории сквера 50-летия АвтоВАЗа, которому в этот юбилейный для завода год присвоено имя Виктора Полякова.
Инициатива о создании памятника принадлежит председателю правления клуба ветеранов Волжского автомобильного завода "Патриот" Сергею Перевезенцеву. Этот вопрос был одобрен экспертной комиссией по историко-культурному наследию городского округа Тольятти и поддержан министерством туризма Самарской области как часть туристского кода и обустройства туристского центра Тольятти. Работы по созданию и установке велись по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".
Виктор Поляков стал генеральным директором Волжского автомобильного завода в 1966 году, возглавил крупнейшую в стране стройку. Под его руководством был выполнен огромный объем работ, связанный с проектированием, строительством, монтажом оборудования и пуском завода, осуществлялось последовательное освоение производства в условиях строительства, что позволило досрочно ввести в строй важнейшие объекты. Спустя четыре года с конвейера сошел первый автомобиль "Жигули".
К декабрю 1973 года, когда правительственная комиссия приняла в эксплуатацию последнюю, третью очередь автогиганта, ВАЗ уже выдал стране около миллиона автомобилей.
"Сегодня очень значимый день с точки зрения увековечивания памяти настоящего человека, настоящего героя труда, настоящего промышленника, строителя, — отметил глава региона. — В замечательном этом сквере замечательный памятник будет открыт. Уверен, что он будет местом притяжения. Мы сейчас прошли по скверу — очень много детишек здесь играет. Уверен, что они будут узнавать, кто такой Виктор Николаевич, равняться на него".
Вячеслав Федорищев подчеркнул важность того, что на АвтоВАЗе чтят память выдающегося управленца и обращаются к его опыту.
Как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, имя Виктора Николаевича Полякова значимо для сотрудников завода и знакомо всем, кто живет в Тольятти.
"Он всегда отстаивал интересы автовазовской семьи. Но самое главное — заложил те основы, на которые сегодня опирается флагман отечественного и мирового машиностроения, наш родной АвтоВАЗ. Этот памятник будет украшением нашего родного города", — сказал он, поблагодарив ветеранский совет, семью Виктора Полякова и всех, кто работал над этим проектом.
Памятник выполнен по эскизу скульптора Карена Саркисова, который является автором скульптурной композиции "Прикосновение к древности", установленной на новой набережной Автозаводского района, а также нескольких скульптур для Самары, в том числе памятника князю Григорию Засекину.
Образ Виктора Полякова соответствует его образу в период руководства автомобильным заводом, он изображен в возрасте 50-60 лет. Скульптура установлена на постамент, на одной стороне которого располагается бронзовый рельеф с изображением машин, выпускавшихся на заводе в то время, когда В. Н. Поляков возглавлял завод. На другой стороне — рельефное изображение завода.
Скульптор Карен Саркисов поделился, как шла работа над памятником. "Очень помогли внуки — приезжали в цех, где лепился памятник, обсуждали, где что исправить по внешнему сходству. Очень меня поддержали. Я старался все, что о нем прочитал, узнал, вложить в образ. Всегда стараюсь более психологические образы делать, чтобы на нас смотрел именно человек той эпохи. Шаг в скульптуре подчеркивает активную жизненную позицию Виктора Николаевича Полякова. Он изображен в своем любимом плаще. Самое главное — что у него сосредоточенный вдумчивый взгляд", — рассказал Карен Саркисов.
После войны работал на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА), выпускавшем легковые автомобили "Москвич". Прошел путь от инженера-испытателя до директора завода (1958 — 1963). В 1963–1965 годах был заместителем председателя, а затем председателем Совета народного хозяйства Москвы. В 1965 году назначен заместителем министра автомобильной промышленности СССР.
В августе 1966 года одновременно стал генеральным директором строящегося Волжского автомобильного завода, который возглавлял до 1975 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию автомобильной промышленности Полякову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".
С 1975 по 1986 год занимал должность министра автомобильной промышленности СССР. Период его работы во главе автопрома пришелся на пик развития советского автомобилестроения.
После выхода на пенсию в 1986 году работал экспертом центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, затем — консультантом на строительстве Елабужского автомобильного завода, возглавлял временную консультативную группу по восстановительным работам на КамАЗе после пожара на заводе двигателей в 1993 году, с 1999 года — в аналитическом центре АвтоВАЗа.
Среди наград — четыре ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также медали.
В 1995 году Полякову присвоено звание "Почетный гражданин города Тольятти", в 2003 году — звание "Почетный гражданин Самарской области". Также ему было присвоено звание "Заслуженный Камазовец" за особые заслуги перед коллективом КамАЗа.
Имя В. Н. Полякова занесено в Книгу Почета ОАО "АвтоВАЗ". В Тольятти его именем названы улица и площадь, в 2007 году у здания заводоуправления ВАЗа был установлен бюст, а в 2015 году лицею № 76 было присвоено его имя.