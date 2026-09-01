Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии СамГМУ, посвященном Дню знаний

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета, посвященном Дню знаний.

"Мы вместе очень много работаем и знаем, как много сил, как много внимания уделяется тому, чтобы ребята, которые пришли сегодня на первый курс, попали в лучшее место. Самое насыщенное знаниями и интересом к профессии. СамГМУ — это один из самых оснащенных вузов, и это большая заслуга всего коллектива и руководства университета. Самое главное, что ребята, которые выходят из нашего университета, становятся настоящими профессионалами. Это говорит о том, что здесь учатся лучшие, те, кто проявил себя в школе, проявил себя в стремлении учиться. Конечно, и профессорско-преподавательский состав, все, кто помогают студентам получать знания на практике, на стажировке, все по-настоящему серьезно относятся к той задаче, которую ставит президент России Владимир Владимирович Путин: у нас должно быть самое сильное государство, а основа сильного государства — это здоровье", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к первокурсникам, преподавателям и руководству вуза.

Отдельно глава региона поблагодарил председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова и ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова за вклад в развитие медицинского образования и медицины в регионе.

Отметим, в этом году в СамГМУ будет обучаться около 9 тысяч студентов из 46 регионов России и 39 стран мира, в том числе почти 3 тысячи человек впервые начнут обучение на всех уровнях подготовки. А всего в вузах Самарской области обучаются свыше ста тысяч человек, в том числе около 30 тысяч первокурсников.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил: "Сегодня СамГМУ активно участвует в реализации федеральной программы научных исследований "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы". Это помогает получать весомое финансирование из федерального и областного бюджетов на разработку и выпуск высокотехнологичной медицинской продукции. Университет организовал собственный Центр серийного производства. В результате в вузе выстроена вся цепочка от идеи и разработки до внедрения в практику и выпуска продукции. Профессорско-преподавательский состав вуза — это высоко профессиональные ученые, педагоги. Среди них: 162 доктора наук, 450 кандидатов наук, лауреаты Государственной премии и премии правительства России, член-корреспонденты и академик РАН. Все это, вместе взятое, помогает вузу готовить специалистов, которые востребованы во всех медицинских и лечебно-профилактических учреждениях нашего региона и по всей России".

Как подчеркнул ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, в СамГМУ полностью укомплектован целевой набор — 489 мест по специалитету и 331 место в ординатуре.

"СамГМУ давно перестал быть просто медицинским вузом в классическом смысле. Здесь фундаментальная клиническая подготовка соседствует с цифровыми и новейшими технологиями: студенты с первого курса погружаются в симуляционные практики, изучают ИТ-технологии, знакомятся с возможностями искусственного интеллекта в помощь врачу и новейшими разработками нашего вуза, а в середине учебного пути выбирают для себя индивидуальные траектории. Вуз делает ставку на междисциплинарность и практику, и, судя по рекордному интересу абитуриентов, это ровно то, что ребята ждут от современного медицинского образования", — добавил Александр Колсанов.

Символично, что День знаний СамГМУ прошел в Окружном доме офицеров Самарского гарнизона, и губернатор Вячеслав Федорищев напомнил о важности профессии военного медика.