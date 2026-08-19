Вячеслав Федорищев и Михаил Мурашко обсудили развитие медицины в Самарской области

В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ключевые вопросы по развитию медицины в регионе.

Во время встречи был затронут вопрос строительства хирургического корпуса областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой. В настоящее время площадей критически не хватает. Учреждение было построено в 1970 г. и рассчитано на 260 коек, а сегодня в ней развернуто 480. При этом 60% пациентов требуется госпитализация с родителем.

"Планируем построить новый корпус больницы и улучшить условия для детского населения. Михаил Альбертович поддержал нашу инициативу. Проект нового корпуса будет доработан силами региона, а его реализацию будем заявлять на федеральную поддержку с включением в планы финансирования последующих лет", - подчеркнул Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ, подводя итоги рабочей встречи с главой Минздрава России.

Еще один вопрос - строительство хирургического онкологического корпуса Тольяттинской городской клинической больницы №5. Как отметил руководитель региона, существующая инфраструктура не отвечает современным требованиям и не справляется с потоком пациентов.

"Проект строительства получил принципиальную поддержку, а его реализация будет осуществлена с федеральным финансированием. Нам важно сохранить предусмотренные в бюджете страны параметры и своевременно приступить к созданию этого жизненно важного для региона объекта, который позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь", - заявил губернатор.

Планируется, что в новом корпусе будут оказывать медицинскую помощь жителям Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района - территории с населением более 800 тыс. человек.

Также во время встречи был затронут вопрос увеличения государственного задания Клиникам Самарского государственного медицинского университета. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, специалисты, высокотехнологичное оборудование и центры компетенций. Сегодня там выполняется более 3 тыс. высокотехнологичных операций по 29 направлениям. При этом действующий объем госзадания не позволяет в полном объеме использовать созданные мощности для жителей региона.

"Предложил увеличить объем госзадания, чтобы еще более 500 жителей области ежегодно могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в нашем регионе", - отметил губернатор. Вячеслав Федорищев поблагодарил Михаила Мурашко за внимание и помощь Самарской области в развитии системы здравоохранения.