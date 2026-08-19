Вячеслав Федорищев и Михаил Мурашко обсудили развитие медицины в Самарской области

В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ключевые вопросы по развитию медицины в регионе.
Во время встречи был затронут вопрос строительства хирургического корпуса областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой. В настоящее время площадей критически не хватает. Учреждение было построено в 1970 г. и рассчитано на 260 коек, а сегодня в ней развернуто 480. При этом 60% пациентов требуется госпитализация с родителем.
"Планируем построить новый корпус больницы и улучшить условия для детского населения. Михаил Альбертович поддержал нашу инициативу. Проект нового корпуса будет доработан силами региона, а его реализацию будем заявлять на федеральную поддержку с включением в планы финансирования последующих лет", - подчеркнул Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ, подводя итоги рабочей встречи с главой Минздрава России.
Еще один вопрос - строительство хирургического онкологического корпуса Тольяттинской городской клинической больницы №5. Как отметил руководитель региона, существующая инфраструктура не отвечает современным требованиям и не справляется с потоком пациентов.
"Проект строительства получил принципиальную поддержку, а его реализация будет осуществлена с федеральным финансированием. Нам важно сохранить предусмотренные в бюджете страны параметры и своевременно приступить к созданию этого жизненно важного для региона объекта, который позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь", - заявил губернатор.
Планируется, что в новом корпусе будут оказывать медицинскую помощь жителям Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района - территории с населением более 800 тыс. человек.
Также во время встречи был затронут вопрос увеличения государственного задания Клиникам Самарского государственного медицинского университета. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, специалисты, высокотехнологичное оборудование и центры компетенций. Сегодня там выполняется более 3 тыс. высокотехнологичных операций по 29 направлениям. При этом действующий объем госзадания не позволяет в полном объеме использовать созданные мощности для жителей региона.
"Предложил увеличить объем госзадания, чтобы еще более 500 жителей области ежегодно могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в нашем регионе", - отметил губернатор. Вячеслав Федорищев поблагодарил Михаила Мурашко за внимание и помощь Самарской области в развитии системы здравоохранения.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит