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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства Самарской области с профессиональным праздником - Днем работников леса.

"Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Самарской области!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет всех, кто заботится о сохранении и восстановлении лесных ресурсов, их рациональном использовании, искренне дорожит уникальными природными богатствами Самарской области.

Сегодня в отрасли трудится порядка полутора тысяч специалистов, в ведении которых более полумиллиона гектаров лесного фонда региона. Важнейшим направлением вашей каждодневной работы является реализация региональной составляющей национального проекта "Экологическое благополучие" — "Сохранение лесов". Для достижения целей нацпроекта мы продолжаем оснащать наши лесные хозяйства новой техникой и оборудованием. В регионе в настоящее время стопроцентная обеспеченность лесопожарной техникой, что позволяет эффективно бороться с возгораниями.

Дорогие друзья! Благодарю вас за честное, добросовестное исполнение профессионального долга, преданность делу и высокую ответственность, за то, что болеете душой за будущее самарской земли.
Спасибо ветеранам отрасли, которые щедро делятся с молодежью своим ценным опытом, передают молодым специалистам традиции бережного отношения к родной природе. Мы гордимся династиями, для которых забота о лесе не просто работа, а семейная традиция. Особая признательность — за помощь бойцам, защищающим Родину в зоне специальной военной операции, и их близким. Сегодня нет задачи важнее, чем поддержка наших героев", — говорится в сообщении. 

Гид потребителя

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