У избирательного участка под Самарой военному летчику организовали парад с участием духового оркестра

В субботу, 19 сентября, у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции "Магистраль" по прорыву к блокированному Хосту и спасению тысяч его жителей от голода.
Мини-парад для ветерана, удостоенного Ордена Красной Звезды за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе операции "Магистраль", был организован руководством Безенчукского района в рамках Всероссийской акции "Парад в честь юбилея Защитника Отечества", направленной на поддержку ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.
В персональном чествовании приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, военный духовой оркестр Самарского гарнизона, юнармейцы, творческие коллективы и жители села.
К поздравлению ветерана присоединились члены избирательной комиссии, избиратели и наблюдатели. Атмосфера у избирательного участка на несколько минут стала по-настоящему праздничной. Одним из самых ярких моментов стало совместное исполнение участниками Государственного гимна Российской Федерации и песни "Служить России". Для Андрея Попкова также прозвучали попурри на волжские темы, "Военный марш" Георгия Свиридова, вальс "На сопках Маньчжурии" Ильи Шатрова и инструментальная версия песни "Пусть бегут неуклюже". После мини-парада праздничная программа продолжилась в актовом зале.
"Я пришел на участок исполнить свой гражданский долг, а здесь меня встретил настоящий праздник. Столько людей, оставив свои дела, пришли поздравить одного человека. Это, во-первых, очень приятно. Важно чувствовать, что ветеранов чтят и помнят о том, что они делали во имя Родины. Мне рассказали, что это новая всероссийская акция — поздравлять ветеранов с юбилеями. Я поддерживаю эту идею, потому что каждому, кто защищал интересы Родины, важно знать, что он не забыт.
Когда-то я таким же мальчишкой слушал ветеранов Великой Отечественной войны, учился у них. А сегодня слова благодарности от ребят звучат уже для меня. Это очень трогательно. Важно видеть, что история не забывается, что у подрастающего поколения есть правильные ориентиры. Пусть такой парад придет к каждому защитнику Отечества в его праздник, а ребята узнают нашу историю из первых уст", — сказал Андрей Попков.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...