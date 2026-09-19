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Общество

У избирательного участка под Самарой военному летчику организовали парад с участием духового оркестра

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 сентября, у избирательного участка в селе Екатериновка Самарской области организовали персональный парад в честь 70-летия военного летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Андрея Попкова, который вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции "Магистраль" по прорыву к блокированному Хосту и спасению тысяч его жителей от голода.

Мини-парад для ветерана, удостоенного Ордена Красной Звезды за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе операции "Магистраль", был организован руководством Безенчукского района в рамках Всероссийской акции "Парад в честь юбилея Защитника Отечества", направленной на поддержку ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

В персональном чествовании приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, военный духовой оркестр Самарского гарнизона, юнармейцы, творческие коллективы и жители села.

К поздравлению ветерана присоединились члены избирательной комиссии, избиратели и наблюдатели. Атмосфера у избирательного участка на несколько минут стала по-настоящему праздничной. Одним из самых ярких моментов стало совместное исполнение участниками Государственного гимна Российской Федерации и песни "Служить России". Для Андрея Попкова также прозвучали попурри на волжские темы, "Военный марш" Георгия Свиридова, вальс "На сопках Маньчжурии" Ильи Шатрова и инструментальная версия песни "Пусть бегут неуклюже". После мини-парада праздничная программа продолжилась в актовом зале.

"Я пришел на участок исполнить свой гражданский долг, а здесь меня встретил настоящий праздник. Столько людей, оставив свои дела, пришли поздравить одного человека. Это, во-первых, очень приятно. Важно чувствовать, что ветеранов чтят и помнят о том, что они делали во имя Родины. Мне рассказали, что это новая всероссийская акция — поздравлять ветеранов с юбилеями. Я поддерживаю эту идею, потому что каждому, кто защищал интересы Родины, важно знать, что он не забыт.

Когда-то я таким же мальчишкой слушал ветеранов Великой Отечественной войны, учился у них. А сегодня слова благодарности от ребят звучат уже для меня. Это очень трогательно. Важно видеть, что история не забывается, что у подрастающего поколения есть правильные ориентиры. Пусть такой парад придет к каждому защитнику Отечества в его праздник, а ребята узнают нашу историю из первых уст", — сказал Андрей Попков.

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